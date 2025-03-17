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Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%

高殖利率內需消費股成資金避風港 法人點名五檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股近期震盪盤軟，面對美國調高關稅加深總體經濟不確定性及AI潛在訂單調整疑慮，法人建議，高殖利率內需消費股可望成為資金避風港，點名看好包括皇普（2528）、新潤（6186）、長虹（5534）、晶華（2707）、櫻花（9911）等五檔標的。

大型本國投顧分析，受到農曆年假時間不同，基期較高影響，旗下追蹤的航空、飯店及餐飲等族群2月營收分別年減44%、10%、5%，其中，航空為營收年衰退最多的傳產族群，運輸類股包括貨櫃及散裝2月營收月減20%，主要來自中國大陸農曆年期間運輸需求低落。

法人指出，雖然Adidas及 Puma上一季業績強勁，但2025年營收成長財測分別年增高個位數、低至中個位數，均遜於預期。多數品牌商管理層認為地緣政治緊張局勢及總經挑戰將持續，壓抑今年主要市場消費者情緒及需求動能。

美國百貨零售連鎖商Kohl's亦透露，民眾正在生活成本高漲之際，尋求高性價比商品，這一趨勢在未來三到四個月內可能蔓延至各個收入群體中。法人說，這些因素導致共識營收及獲利預估下調，及過去三周非必需性消費品類股迅速回檔，預計台灣供應鏈短期內將面臨評價壓力。

法人整理傳產族群中，營運以內需市場為主、較不受外在景氣影響的類股，並以今年獲利增長延續性及預估殖利率超過5%為標準，篩選出看好的產業與標的，主要分布於營建、飯店及建材等。

消費 營收

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