大摩：GB300伺服器9月大規模出貨 看好13檔台股

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「資料中心市場透視」報告中指出，預估2025年雲端需求可能成長5%-10%，企業需求則預計成長0-5%，B300／GB300伺服器預計9月大規模出貨。台廠中，看好鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等13檔個股。

大摩供應鏈調查顯示，GB200 伺服器機架自2月底開始放量，估計首季出貨2,000台，第2季大增至5,000-8,000台。至於B300/GB300，可能會從第2季季中或季底開始出貨，但最早可能要到9月才能明顯放量。

大摩指出，2024年全球整體伺服器出貨量年成長17%，雲端是主要的驅動力。2024年第4季出貨量達400萬台，季增8%，年增25%。其中，一般伺服器需求持續成長，主要由雲端需求帶動，出貨量從第3季的季增1%，快速增加至第4季的季增8%。

大摩指出，GB200伺服器延後出貨，可能也有助於第4季一般伺服器快速成長，因為雲端客戶將部分預算轉移到一般伺服器。第4季人工智慧（AI）伺服器出貨量持續增加，但受到繪圖處理器（GPU）平台轉換影響，增速可能低於第3季。

至於ODM總直接出貨量，第4季達到147.4萬台，季增11%，年增45%，當季市占增加到37.3%（比前一季增加0.9個百分點），大摩指出，這可能是由於ODM廠從OEM廠重新奪回一般伺服器的市占。在第4季，ODM 直接出貨伺服器平均售價季增15%，成為2.49萬美元。

相較於ODM/OEM廠，大摩更看好容量市占提升的零組件供應商。在相關個股中，大摩最看好台達電、奇鋐、金像電（2368）、嘉澤（3533）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）及致茂（2360），但也看好鴻海、工業富聯、緯穎、緯創、廣達（2382）、華碩（2357）及技嘉（2376）。