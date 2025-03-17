就市論勢／輝達概念、光通訊 吸睛

盤勢分析

美國密西根大學消費者信心3月大幅度下跌至57.7（2月為64.7），通膨預期飆升至4.9%（2月為4.3%），在接下來的五年裡，消費者預期通膨率達到3.9%或接近4%。主要因素來自關稅戰的壓力，預期導致物價上漲、經濟受到負面打擊。

輝達GTC大會，眾多機器人、散熱、高階線材、伺服器系統組裝業者被邀請共同參與，甚至在輝達的攤位上共同展覽，預計對於相關台股供應鏈在未來營收與獲利上，將具有正面挹注。尤其在輝達進一步轉型為高速光通訊CPO制定新標準業者之際，預期相關的積極推動將有助於創新與業者的新產品推出。

投資建議

短線看好市場跌深反彈，看好輝達供應鏈與光通訊。昨（17）日盤面出現明顯反彈，台股上漲150點，收在22,118點，成交量約3,104億元。

昨日上漲類股包括：飛機零組件3.2%、隱形眼鏡3.2%、電子通路3.2%；相反地，昨日散裝航運出現1.3%的修正、基因檢測修正1.2%。目前看好科技類股跌深反彈，包括輝達GTC概念股與光通訊，可逢低布局。