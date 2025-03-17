三率三升股 布局優選

美國關稅、經濟衰退說使近期股市震盪。隨年報、季底作帳行情開跑，法人建議，可關注企業財報狀況，選擇獲利良好的公司進行布局。其中包括中鴻（2014）、昇陽半導體、晟銘電等「三率三升股」，穩穩賺。

上市櫃公司2024年報將於本月底全數揭露。篩選三大法人近20日以來買超逾千張、毛利率、營業利益率、稅後純益率近一季以來齊步走揚，後市基本面有撐的16檔「三率三升股」，同時在籌碼面有利外，有望成為未來不確定性因素解除後的市場交投焦點股。

依據三大法人買超張數，由多至少排序，依序為：中鴻、萬海、昇陽半導體、上海商銀、華航、元太、耿鼎、東陽、晟銘電、建準、研華、智易、廣明、新盛力、牧德、美律。

個股方面，中鴻近20日以來，不但三大法人大舉搶買數萬張，近一季毛利率漲幅更超越100%。展望後市，法人分析，由於台灣鋼品受新關稅政策實施後，有望提升中鴻下游鍍鋅廠商銷美鋼品的競爭力，並有機會受惠轉單效益，中鴻3月下游訂購量明顯增加。

隨昇陽半再生晶圓放量成長及測試、承載晶圓占比提升，2025年因應客戶2奈米擴產需求，在技術領先同業，更持續切入測試及承載晶圓，有利營收再迎爆發。