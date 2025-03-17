鴻海目標價 喊到236元

外資近日紛紛發布報告點讚鴻海（2317），其中高盛看好，隨著新一代機櫃及AI伺服器進入量產，鴻海的AI伺服器與網路業務將支撐2025年第1季營運表現，因此給予「買進」評等，目標價236元；另外摩根士丹利（大摩）證券同樣維持「優於大盤」，目標價232元。

高盛指出，AI依然是支撐鴻海首季營運的動能，此外，網路設備與一般伺服器業務在2025年也將保持成長趨勢，進一步支持鴻海從消費性電子產品拓展至伺服器、網路設備、電動車，未來並進軍低軌道衛星市場的多元化發展。

高盛預期，鴻海3月至5月的營收將呈現逐步成長趨勢，受到AI伺服器量產加速、一般伺服器汰換周期、AI PC量產推動，以及主要客戶新PC產品發布的驅動。

針對首季展望，高盛指出，管理層目標是雲端與網路業務實現季成長，其中主要由AI伺服器帶動；而PC、消費性電子與零組件業務，則因季節性因素而稍有下降。

大摩則認為，預計鴻海2025年營收將成長超過15%，其中雲端與網路及零組件業務將成長超過15%，而消費性業務預計持平，運算業務則將放緩。

另外，由於AI伺服器機櫃系統組裝業務比重上升，2025年毛利率可能趨於下降，但受惠於2024年第4季度所展現的營運槓桿效果，全年營業利潤率預計將維持與去年持平。

且大摩認為，在機器人方面，鴻海深耕人形機器人技術已逾五年，涵蓋工業與服務型機器人領域，目標提供從關鍵零組件，如微型馬達與視覺技術等，加上組裝到服務平台的完整解決方案，後續有望受惠。