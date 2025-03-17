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破解騙局 三個方法自救

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

證券周邊單位及證券商反詐騙資源日益完善，證交所呼籲，若投資人遇到可疑情況，冷靜多查證，善用「把握黃金48小時、向證交所求證管道、辨別詐騙最新手法」等三大對策，並多加利用內政部警政署165全民防騙網及165專線諮詢。

另外，投資人也可善用證交所設置的「e添富」網站、公開資訊觀測站、基本市況報導網站及證券投資反詐騙專區，相關網站會提供最新詐騙手法態樣、防詐因應措施等內容，方便投資人善用透明管道。

一般民眾遇到可疑情事該如何反應？證交所提出三個方法，其一是把握黃金48小時：當民眾一時不察匯出款項，建議第一個動作把握匯款後的黃金48小時，趕快致電165反詐騙專線或110報案，仍有機會透過警調及金融機構的聯防機制，停止該筆款項被提領或轉匯，以攔阻詐騙資金被匯出。

其二，向證交所求證管道：如果碰到疑似假冒證交所身分的可疑訊息，點擊查詢證交所的「民意信箱」、投資人服務專線：（02）2792-8188求證；或是撥打證券期貨反詐騙諮詢專線：（02）2737-3434。

其三，辨別詐騙最新手法：多加利用金管會金融智慧網防詐騙專區宣導及網頁資源、證交所的證券投資反詐騙專區、宅在家學習網網站資源，了解常見的投資詐騙手法。

詐騙 證交所

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