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證交所攜LINE TODAY打詐

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
投資詐騙猖獗，近期有不肖份子以「台灣證券交易」一字之差假冒「臺灣證券交易所」名義詐騙。 證交所／提供
投資詐騙猖獗，近期有不肖份子以「台灣證券交易」一字之差假冒「臺灣證券交易所」名義詐騙。 證交所／提供

近期有詐騙集團以「台灣證券交易」一字之差假冒「臺灣證券交易所」名義對外訛騙。為提升全民防詐能力，臺灣證券交易所近期在LINE TODAY理財專區推出「特企專區-證交所防詐」，結合證券商資源規劃一系列反詐教學，協助投資人預警識破詐騙手法。

近年來，詐騙集團不斷翻新手法，甚至冒充政府機關，以公信力誘騙投資人，證交所也常成為詐騙集團冒用的對象。詐騙集團透過偽造保證金收據、假冒證交所名義向民眾行騙，使人誤信投資管道的合法性，進而落入金融陷阱。

證交所近期接獲多起民眾舉報，詐騙集團在抖音、臉書等平台，假冒「台灣證券」員工名義，並截圖證交所官方網站取信於投資人，要求提供存摺及身分證等種種詐騙。

面對不肖業者偽裝證交所的身分，證交所嚴正聲明：「證交所及所屬員工均不會以任何名義，邀請民眾加入LINE群組或推薦購買任何證交所金融商品；投資詐騙案不論是利用何種管道及投資名義接觸民眾，詐騙集團大都會要求加入LINE群組，並不斷洗腦誘騙民眾，若被要求轉帳匯款，務必提高警覺。」

身為資本市場推動者，證交所面對打擊投資詐騙責無旁貸。證交所表示，已與證券商建立合作模式，建立更嚴密的交易安全機制，並透過各種管道傳遞防詐資訊，確保投資人能識別詐騙訊號。

目前證交所在公開資訊觀測站已建置「反詐騙聯防行動專區」，供證券商即時分享接獲通報的詐騙案例並進行澄清，專區近期更新，增加詐騙類型與相關警語等資訊。

隨著金融交易便利性提升，詐騙集團搭上趨勢進行詐騙。證交所深知數位安全的重要性，近幾年持續強化資安機制，希望放大反詐騙教育影響力。

證交所表示，為確保交易環境的安全，未來證交所將持續投入投資人的防詐教育，提升投資人對資安風險的認識，避免個資外洩與不當交易行為。

詐騙集團 證交所

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