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3檔個股18日除息 光是台積電就讓台股蒸發36.51點

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

根據證交所統計，18日將有台積電（2330）、桂盟（5306）、鈺齊-KY（9802）等三檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，將影響台股指數，當中，光是台積電將配發改為季配息後最高的每股4.5元，發行市值將減少約1,167億元，便將使發行量加權股價指數蒸發約36.51點。

合計台積電、桂盟、鈺齊-KY等三檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約36.69點。

台積電2024年第3季現金股利將於18日除息，每股配發新台幣4.50002042元現金股利。不過，外資對台積電賣超仍不手軟，17日再賣超1,003張，連三賣，但股價仍奮力上漲11元，收在970元。

台積電2024年第3季每股純益12.54元，每股配發4.50002042元現金股利，總金額1,166.97億元，現金股利預計4月10日發放。

對於台積電除息的影響，依規定，臺灣證券交易所自編的發行量加權股價指數之基值是依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值 ÷當日基值×100。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

臺灣證券交易所於每日亦編有相關股價指數的「報酬指數」，除遇股票除息時調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動外，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同，為衡量投資績效之重要指標。

台積電 股價指數

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