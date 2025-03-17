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世紀近期股價大漲 公告自結2月 EPS 6.08元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

世紀 （5314）因為股價近期再度大漲，達到公布注意交易資訊標準，該公司也公布2月獲利自結數，營收為1.45億元，年增率150%，稅後純益為8,900萬元，年增率達230%，每股稅後純益為6.08元。

世紀17日收盤價為1210元，收平盤，看好2025年展望，三管齊下瞄準「吃的外泌體」、民用無人機及數位金融商機；另外，考量到股價大漲後考量流通性，日前股東臨時會已通過將進行一拆二十的股權分割計畫，將股票面額原為每股新台幣 10 元調整為 0.5 元。

生技保健品目前還是世紀營收、獲利重要來源，世紀民生在自有品牌 「朝和生醫」憑藉獨家專利外泌體技術 EOB686，為台灣第一家成功打造「吃的外泌體」產品的公司；主打日常美膚呵護的食品級外泌體「雪之肌覓」在各大通路火力全開銷售下，不僅堆疊良好的銷售業績外，也獲得消費者高度迴響，擴大市場範疇，將聚焦於外泌體技術的應用，推出「外泌體葉黃素」與「外泌體益生菌」，結合現有的明星產品，打造完整的外泌體輔助健康食品系列；此外，世紀民生亦積極跨足兒童與寵物健康食品市場。

世紀民生在無人機產業瞄準美國等各國開始禁用中國大陸廠商的人機產品外溢商機，這是一個取代市場，像美國有許多農用無人機等，這個部分都是世紀民生想要搶攻的市場，目前無人機的營收占比仍低，在模型機型全部推出後，今年有望取得美國地區民用無人機訂單，開始進入量產後，營收、獲利推升的幅度就會加大。

無人機 營收 美國

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