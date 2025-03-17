新興亞股續遭外資提款 韓、越股力守平盤今年唯二正報酬市場

美股四大指數持續回落，上周五（14日）雖大幅反彈，但盤勢仍由空方主導。外資也持續撤出新興亞股，上周淨流出逾60億美元，台股再遭外資拋售，單周淨流出38億美元，周跌幅2.7%，3月以來已跌逾千點；今年以來累計淨流出達137.1億美元，與印度股市並列新興亞股兩大提款機。至於韓股因去年基期相對低，今年至今漲 8.59%；越股則受政策利多支持，今年以來已漲 4.69%，為新興亞股（不含中國大陸）中唯二正報酬的市場。

中國信託投信表示，上周國際股市除韓股、俄股外普遍下挫，主要利空是來自美國總統川普上周坦言，不排除關稅政策引發經濟衰退的可能性，導致美股四大指數重挫。後來川普雖改口稱美國經濟不會陷入衰退，但包含沃爾瑪、好市多等零售龍頭企業紛紛下調獲利展望，顯示企業因關稅不確定因素影響獲利前景，部分投研機構更預期美國經濟衰退機率增加，凸顯市場已轉向「衰退交易」。

觀察最近一周新興亞洲資金流向，外資3月以來淨流出 130.1 億美元，並持續賣超台股，上周淨流出 38 億美元，仍為新興亞股中最多，台股上周收跌 2.7%，蟬聯新興亞股中表現最差的市場；今年以來跌 3.55%。今日台股雖受美股上周五強彈激勵，一度漲逾 300 點，但遭逢年線關卡明顯承壓，短線難脫區間弱勢盤整。

至於其他新興亞股表現也普遍疲弱，泰國股市上周跌2.4%，今年以來重挫16.17%，為新興亞股中表現最糟；印度股市上周跌 0.7%，今年以來外資淨流出158.3億美元，為新興亞股中遭外資拋售最多的亞股。印尼股市與菲律賓股市也走弱，僅韓股、越股相對有撐。

中國信託投信說，上周傳出台積電（2330）擬與輝達（NVIDIA）等客戶組合資企業拯救英特爾，消息一出引發市場賣壓，台積電跌破千元大關，也使台股多頭格局遭破壞。GTC大會將展開，且輝達日前公布財報表現仍佳，投資人也期待新推出的伺服器 GB300 系列帶領 AI 相關族群反攻；另觀察台灣 AI 相關供應鏈營運展望仍佳，財政部日前公布2月出口亦已連16個月正成長，顯示半導體長期需求仍看好，台股下檔空間有限，投資人可聚焦基本面優秀且獲利穩健的題材股。

在越南股市方面，受國際資本市場情緒偏保守，以及短線獲利了結賣壓湧現等因素影響，越股上周漲勢暫歇，但持續站在 1,300 點上方，今年以來表現在新興亞股中僅次韓股。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，世界銀行預測今年越南經濟成長率將達 6.8%，雖指出貿易戰等外部風險可能造成衝擊，但認為越南國內公共投資的增加將促進經濟增長；此外，由於項目批准加速，房地產預計加速復甦，可望進一步提振越南國內需求。

另越南持續受惠貿易戰下的國際供應鏈重組，考量越南在供應鏈重組中的戰略地位，以及 2025 年可望升級為新興市場的契機，長期發展潛力仍然可期，投資人可透過定期定額方式進場布局。