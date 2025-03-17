股市還沒跌夠？法人曝資金流向這些標的

川普關稅政策的變化無常，加上經濟數據普遍不佳，讓美股3月呈震盪走勢，台股也面臨外資賣超，統計3月以來外資已從台股提款逾2,000億元。美國近期公布的兩項數據顯示就業市場放緩，包含非農就業人口15.1萬人低於預期的16萬人，以及失業率4.1%高於預期的4%。川普的關稅戰還是削弱消費者與企業信心，並且造成3月以來的美股下挫，標普500指數和那斯達克指數跌破200日線，跌幅超過2.5％，進入多翻空的局勢。

川普關稅政策引發經濟成長放緩的擔憂，儘管目前還沒有明確下調預期，但在標普500指數創下歷史新高不到三周後，市場情緒變化顯示對經濟狀況日益增加的不確定性，投資人開始對2025年的看漲預期抱持謹慎態度。

永豐投信基金經理人林永祥表示，近期台股走勢跌破半年線，電子股表現疲弱，資金轉向非電子族群，尤其看好金融、鋼鐵、塑化、航運這四個族群，投資人可以站在偏多方向，布局低基期、成長型的企業。川普團隊的核心論點是藉由減稅與關稅收入做為刺激經濟的手段，美國財長貝森特的「333計畫」，包含放寬金融管制、擴大能源供給及設定舉債紅線的做法，中長期來看對於股市和債市皆是利多。與此同時，法人最新預期今年降息將為三次，投資人可以趁著回檔伺機布局投資標的。

永豐00930 ETF透過選股邏輯篩選出ESG高分且低碳的好企業，持股包含2024年稅後盈餘首度破兆，預期2025年獲利也將表現亮眼的金融業，像是富邦金（2881）、中信金（2891）、兆豐金（2886）等。金融股是內需股，較不受到關稅戰影響，加上殖利率題材，今年整體普遍看好。永豐00930 ETF成分股也包含權值股例如聯發科（2454）、聯電（2303）、中華電信（2412）等，適合想提升資產續航力的投資人。

永豐ESG低碳高息ETF（00930）最新期前配息公告，將在3月20日進行除息，3月19日為最後買進日，並在4月17日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。