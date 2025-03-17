外資賣超103億元連15賣 大買群創5.7萬張外還買貨櫃三雄

台股17日收在22,118.63點，上漲150.58點，三大法人中仍僅投信買超，外資則是賣超103.05億元，連15賣，統計外資賣超冠軍為群益台灣精選高息（0056），聯電（2303）、鴻海（2317）也遭大賣，但竟買超群創（3481）57,429張，連2買，另外，貨櫃三雄也同步獲得外資買超。

台股早盤以22,137.53點開出，盤中一度拉升至22,306.83點，終場收在22,118.63點，漲幅0.69%，三大法人賣超72.41億元包括外資賣超103.05億元，投信買超76.19億元，自營商賣超（合計）45.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.18億元，自營商（避險）賣超43.36億元。

輝達GTC大會預計美西時間3月17日至21日在加州聖荷西登場，市場等待執行長黃仁勳將端出那些大菜，相關概念股包括矽光、BBU、機器人等也吸引市場關注，不過，個股在盤中漲跌互見。

盤面上各類股表現上，塑膠股、汽車股、航運股、綠能環保、半導體、電子組件、電子通路等收盤漲幅都超過1%，電子股、金融股齊漲，大盤指數站上22,000點之上；台積電（2330）收970元，上漲11元，漲幅1.14%。

統計外資已連續賣超台股15個交易日，合計賣超4,353億元，投信則是連續11個交易日買超，以買賣超個股來看，統計17日外資賣超前十大個股依序是群益台灣精選高息、聯電、鴻海、元大滬深300正2、華邦電、中信金、國泰金、國泰永續高股息、廣宇、元大台灣50反1等。

統計外資買超前十大個股依序是群創、陽明、復華台灣科技優息、新光金、萬海、元大台灣價值高息、泰金寶-DR、長榮、日勝生、華航等；外資買超群創達57,429張最多，其次是買超陽明22,819張，另外，買超萬海達7,345張，買超長榮4,918張，貨櫃三雄齊獲外資買超。