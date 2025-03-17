快訊

「技術長批評我決策」雲云董座認行凶後悔了 10天前買刀已起殺機

冷！周三至周五清晨更冷 北市「這2區」低溫恐跌破10度

MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

外資賣超103億元連15賣 大買群創5.7萬張外還買貨櫃三雄

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股17日收在22,118.63點，上漲150.58點，三大法人中仍僅投信買超，外資則是賣超103.05億元，連15賣，統計外資賣超冠軍為群益台灣精選高息（0056），聯電（2303）、鴻海（2317）也遭大賣，但竟買超群創（3481）57,429張，連2買，另外，貨櫃三雄也同步獲得外資買超。

台股早盤以22,137.53點開出，盤中一度拉升至22,306.83點，終場收在22,118.63點，漲幅0.69%，三大法人賣超72.41億元包括外資賣超103.05億元，投信買超76.19億元，自營商賣超（合計）45.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.18億元，自營商（避險）賣超43.36億元。

輝達GTC大會預計美西時間3月17日至21日在加州聖荷西登場，市場等待執行長黃仁勳將端出那些大菜，相關概念股包括矽光、BBU、機器人等也吸引市場關注，不過，個股在盤中漲跌互見。

盤面上各類股表現上，塑膠股、汽車股、航運股、綠能環保、半導體、電子組件、電子通路等收盤漲幅都超過1%，電子股、金融股齊漲，大盤指數站上22,000點之上；台積電（2330）收970元，上漲11元，漲幅1.14%。

統計外資已連續賣超台股15個交易日，合計賣超4,353億元，投信則是連續11個交易日買超，以買賣超個股來看，統計17日外資賣超前十大個股依序是群益台灣精選高息、聯電、鴻海、元大滬深300正2、華邦電、中信金、國泰金、國泰永續高股息、廣宇、元大台灣50反1等。

統計外資買超前十大個股依序是群創、陽明、復華台灣科技優息、新光金、萬海、元大台灣價值高息、泰金寶-DR、長榮、日勝生、華航等；外資買超群創達57,429張最多，其次是買超陽明22,819張，另外，買超萬海達7,345張，買超長榮4,918張，貨櫃三雄齊獲外資買超。

個股 外資

延伸閱讀

00919配息0.72元維持新高…今最後買進日！4檔季配型高息ETF表現相對佳

台股ETF 成資金避風港

友達、群創 認購耀眼

豪氣配息股抗震 買氣燒…群創、大同等擁低基期題材

相關新聞

外資賣超103億元連15賣 大買群創5.7萬張外還買貨櫃三雄

台股17日收在22,118.63點，上漲150.58點，三大法人中仍僅投信買超，外資則是賣超103.05億元，連15賣，...

台股上漲150點 三大法人賣超72.41億元

台股17日開高，終場收在22,118.63點，上漲150.58點，漲幅0.69%，成交量3,018.8億元，三大法人賣超...

川普關稅戰！應對當前震盪盤勢 法人提三大分散投資策略

自川普第二次入主白宮以來，全球金融市場進入一個高度不確定性的新階段。截至3月10日為止，美股這波下跌已經蒸發4兆美元，關...

台股上漲150點收22,118點 台積電上漲11元收970元

GTC大會將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西登場，台股17日表現呈現上漲，盤面上綠能環保、塑膠、航運等表現亮眼，...

輝達GTC暖場秀助燃 迎廣獨占電腦周邊漲停寶座

輝達一年一度的GTC大會將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）登場，泛AI族群紛紛上演暖場秀，伺...

放空小作文狙擊穎崴 公司出席 GTC 信心喊話股價跌深反彈

台股近期詭譎又有放空小作文出沒，17日瞄準穎崴（6515）發布相關未經證實傳聞，不過公司17日信心喊話正面看待長期營運，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。