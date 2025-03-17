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川普關稅戰！應對當前震盪盤勢 法人提三大分散投資策略

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

川普第二次入主白宮以來，全球金融市場進入一個高度不確定性的新階段。截至3月10日為止，美股這波下跌已經蒸發4兆美元，關鍵因素正是川普上任後迅速推行的關稅政策及其引發的經濟衰退恐慌。凱基投信投資長彭炫通認為，綜合觀察關稅所產生的影響與市場反應，現階段市場反應的是關稅政策不確定性引發評價重新調整，而非總經或企業基本面的由盛轉衰。

彭炫通觀察，川普的關稅戰與政策轉向雖帶來短期挑戰，但意外刺激全球其他地區的財政擴張，非美市場如歐洲、新興亞洲浮現機會；同時產業的廣度也順勢打開，例如較具防禦性質的必須消費、醫療保健產業在近期都維持穩健表現。

彭炫通指出，展望第2季，預期先前漲多、評價較高的國家與產業，例如美國、科技類股等短期波動欲小不易，但中長期主升段看法不變，待關稅政策塵埃落定後，多頭行情可望續航，因此建議採取股債分散、區域分散、產業分散的投資策略，應對當前震盪盤勢。

債市部分，與2022年因升息造成的股債齊跌不同，目前股市大幅下跌時，多伴隨殖利率同步走低，因此債券可望發揮翹翹板效果，平衡股票波動風險；方向上建議增加配置存續天期居中、信評居中的信用債券。

股市投資方面，在歐洲、中國大陸相繼推出財政刺激政策下，各區域資金動態開始出現再平衡，產業也出現輪動，非美市場及房地產、核心消費、醫療保健等內需導向防禦型產業將具表現空間；但基於現階段基本面數據及 AI長期增長題材並未改變，若投資期限較長、且持股水位仍有加碼空間之投資人，可趁市場大跌之際逢低布局；在區域、產業廣度皆打開的情況下，全球、全產業分散布局將是相對穩健的股票投資策略。

川普 關稅

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