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台股上漲150點 三大法人賣超72.41億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股17日開高，終場收在22,118.63點，上漲150.58點，漲幅0.69%，成交量3,018.8億元，三大法人賣超72.41億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超103.05億元，投信買超76.19億元，自營商賣超（合計）45.55億元，其中自營商（自行買賣） 賣超2.18億元，自營商（避險）賣超43.36億元。

台股早盤以22,137.53點開出，一度拉升至22,306.83點，終場收在22,118.63點；輝達（NVIDIA）GTC大會預計美西時間3月17日至21日在加州聖荷西登場，市場等待執行長黃仁勳將端出大菜，相關概念股包括矽光子、BBU、機器人等也吸引市場關注，不過， 個股在盤中漲跌互見。

盤面上各類股表現上，塑膠股、汽車股、航運股、綠能環保、半導體、電子組件 、電子通路等收盤漲幅都超過1%，電子股、金融股齊漲，大盤指數站上22,000點之上；台積電（2330）收970元， 上漲11元， 漲幅1.14%。

台股 自營商

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