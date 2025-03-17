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台股上漲150點收22,118點 台積電上漲11元收970元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收22,118.63點，上漲150.58點，漲幅0.69%，成交量3,018.8億元。中央社
台股終場收22,118.63點，上漲150.58點，漲幅0.69%，成交量3,018.8億元。中央社

GTC大會將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西登場，台股17日表現呈現上漲，盤面上綠能環保、塑膠、航運等表現亮眼，台積電（2330）逆勢回升，台股續為17千金。

台股早盤以22,137.53點開出，終場收22,118.63點，上漲150.58點，漲幅0.69%，成交量3,018.8億元。櫃買則收250.78點，上漲0.82點。台積電（2330）終場收970元，上漲11元。

盤面上以類股來看，以綠能環保、塑膠、航運、電子通路、電子零組件、汽車、半導體表現較為強勢，另外則以運動休閒、資訊服務、居家生活、其他電子等表現弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有長榮海運（2603）、聯鈞（3450）、擎亞（8096）、聯發科（2454）、華星光（4979）、波若威（3163）、新盛力（4931）、台達電（2308）、信立（4303）、華碩（2357）、所羅門（2359）、智邦（2345）、力成（6239）、順達（3211）、欣興（3037）、高技（5439）、中信金（2891）等。

而量大弱勢的則有，鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、廣宇（2328）、南亞科（2408）、廣達（2382）、華邦電（2344）、富世達（6805）、穎崴（6515）、緯穎（6669）、慧洋-KY（2637）、材料-KY（4763）、AES-KY（6781）、長榮航（2618）、聯電（2303）等。

統一投信表示，台積電18日將進行除息交易，且台股ETF共計16檔在本周除息，可留意籌碼面變化。上周五美國科技股強彈，本周輝達GTC大會，AI題材有望聚焦。台股加權指數上周下跌608點，周線連3黑K，雖技術面進入超跌段，但尚未轉強。

操作上維持建議低接不追高，並嚴控持股比例，布局以基本面佳的GTC大會概念股、內需消費、成衣與鞋材、航空與觀光、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。

台積電 台股

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