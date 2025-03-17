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輝達GTC暖場秀助燃 迎廣獨占電腦周邊漲停寶座

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
NVIDIA 執行長黃仁勳與產業先進即將在 GTC 2025 揭曉人工智慧的未來。圖／NVIDIA 提供
NVIDIA 執行長黃仁勳與產業先進即將在 GTC 2025 揭曉人工智慧的未來。圖／NVIDIA 提供

輝達一年一度的GTC大會將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）登場，泛AI族群紛紛上演暖場秀，伺服器機殼廠迎廣（6117）也在月線上揚、5日線轉折向上之下，開盤約50分鐘後即帶量漲停鎖死在108元，成為電腦周邊唯一漲停股。

迎廣2024年合併營收28.83億元，創近10年高，EPS為4.12元，寫下2003年以來最佳成績單。迎廣今年在美國、馬來西亞廠陸續加入生產行列下，預料營收會持續成長，AI伺服器市場需求擴張，也有助該公司機殼、系統組裝等業務。

籌碼面上，外資14日反手調節600張、三大法人賣超610張；累計三月以來，外資買超1523張、自營商買超9張，三大法人買超1532張。

輝達GTC大會將登場，國際資金提前押寶GTC人工智慧（AI）相關題材。不僅輝達股價從上周低檔急漲13%，多檔科技巨頭14日也紛紛大漲逾2%，法人預期，資金傳導效應可望帶動台股本周反彈，但後續仍須持續觀察川普關稅政策、美經濟數據、Fed貨幣政策、外資動態、台積電（2330）4月法說會等。

外資 輝達

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