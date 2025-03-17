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放空小作文狙擊穎崴 公司出席 GTC 信心喊話股價跌深反彈

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌（中）與穎崴資深副總經理陳紹焜（右）、穎崴財務長李振昆。記者尹慧中攝影
穎崴董事長王嘉煌（中）與穎崴資深副總經理陳紹焜（右）、穎崴財務長李振昆。記者尹慧中攝影

台股近期詭譎又有放空小作文出沒，17日瞄準穎崴（6515）發布相關未經證實傳聞，不過公司17日信心喊話正面看待長期營運，股價同步跌深反彈，從盤中最低1,170元收斂跌幅至1,215元。

穎崴高階主管並率隊親征客戶輝達（NVIDIA）在美國舉行的GTC（GPU Technology Conference）技術大會，進一步貼近市場與客戶需求。

穎崴17日表示，依據研究機構數據，已躍居全球第一大半導體測試座（Test Socket）供應商，若包含老化測試座（Burn-in Socket），則排名全球第二。

穎崴先前已預告，一年一度全球AI盛事—輝達GTC大會（NVIDIA GPU Technology Conference）在本月中17日到21日於美國矽谷聖荷西舉行，此次盛會的線上線下主題演講、論壇多達上千場次，逾300場現場展示，主題環繞AI及AI相關應用，包括機器人、生成式AI、對話式人工智慧、AI/VR（虛擬實境）、資訊安全、伺服器及雲端、資料科學、內容創作/渲染、電腦視覺/影響分析等，穎崴業務團隊將實地考察，蒐集最前線的市場訊息，並持續開發潛在客戶及潛力市場。

根據IDC預測，AI持續推升高階邏輯製程晶片需求，在AI引領下，2025年半導體市場將增長至16%，半導體供應鏈都將受惠；同時，TrendForce針對AI Server在國際情勢與產業發展等因素發展下推估三種出貨量情境，年成長平均年增28%，最高年成長可達35%。穎崴持續供貨AI Server應用外，AI PC、AI手機、高速網路、5G&6G、低軌衛星等，皆能提供解決方案。

AI 穎崴

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