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台積電強漲 台股盤中勁揚338點攻22300點

中央社／ 台北17日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

美股低檔反彈，輝達股價勁揚逾5%，台股今天開高走高，盤中一度大漲338點，至22306點附近，隨後漲幅維持200點以上，台積電今天強彈上漲26元，至985元，輝達GTC概念股如聯發科、台達電等走強，軍工股、貨櫃三雄等搶眼。

上週五逢低買盤介入，帶動美股勁揚，費城半導體指數上漲3.27%。輝達股價大漲5.27%，收在121.67美元；台積電ADR（美國存託憑證）上漲1.46%，收174.09美元。

台股今天開高走高，盤中一度大漲338點，上攻至22306點附近，隨後維持逾200點以上的漲幅。

至11時20分左右，台股加權指數上漲244點，至22212.05點；電子股漲逾1.4%、金融股漲0.53%。代表中小型股票的櫃買指數漲0.7%。

輝達（NVIDIA）一年一度的GTC大會即將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）登場，合計超過20家台灣科技大廠贊助或設置攤位展示新技術。

多檔GTC概念股今天股價強漲，台積電盤中一度上漲26元，至985元，漲幅約2.7%，鴻海小跌，聯發科勁揚2.5%，台達電漲逾4%，華碩、緯創均上漲。

題材股今天雀躍，除了塑化、綠能股漲，軍工國防概念股中，千附精密漲停，漢翔、雷虎、台船等也大漲。航運族群由貨櫃三雄領軍，長榮漲逾4%，陽明、萬海漲約2%。

台積電 輝達

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