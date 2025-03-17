006208要繳稅、0050不用？專家解析「配息來源差異」：超過237萬再擔心

「一樣投資市值型ETF，0050不用繳稅，006208卻要繳稅，為什麼？」有網友問我，有人說0050適合12%以上高所得稅率的人，006208適合所得稅5%的人，真的是這樣嗎？到底中間有什麼差異？

ETF配息主要2種來源

首先，我們先要了解，ETF在配息時，會來自這二種配息來源：

以上2種。在稅制上，資本利得(76)本質就是用你的錢配給你，所以「不會列入所得稅」；但是，股利所得(54C)會列入所得稅。

以我之前領到的0056配息通知單來看，如圖表一

可以看到在收益分配上，財產交易所得換算下來只有佔比2%；而股利分配佔比就有94.99%。

其中所領到的74513的股利，除了要先扣二代健保1572元以外，在報稅時，還要將74513列入所得稅申報。

如果是高收入族群，除了主業收入外，再加上股利分配，那麼要繳的稅金，勢必會更高。

所以就會發現，高收入或高資產的投資為什麼不喜歡買配息型商品的原因。一來配息除了要繳二代健保補充保費2.11%外，還得列入所得稅裡。

0050與006208比例分配差異

圖表二中，我整理出0050與006208近3次的配息組成，我們發現006208在配息組成上，54C佔比很高，甚至在2024.11月54C佔比是100%。

如果我們以一年領5萬的股息來計算，並以2025年2月份佔比來看，0050只有16,500元要計入所得稅。

而006208去年2024年11月配息來看，50,000全得計入所得稅。

在二代健保補充保費上，0050因為未達20,000元，所以不會被扣到；但是006208超過20,000元，所以得另外扣健保補充保費，50,000 × 2.11%(健保補充保費) = 1055元，並得將5萬元的配息列入個人所得。

從以上的例子比較，才有人說，如果你是高收入族群，在稅金的考量上，選擇0050會比006208來得好。

0050 vs006208從稅率角度切入，怎麼選？

如果你是剛開始投資的新手，稅金的問題，懸緝覺得顧慮有點早。

以2025年2月0050舉例，每股配息2.7元，股利所得(54C)佔比為33%，要達到2代健保費扣稅條件，以股價182元來換算，需投入「408萬元」的資金。

以2024年11月006208舉例，每股配息0.9元，股利所得(54C)佔比為100%，要達到被扣2代健保，以股價107元來換算，需投入「237萬元」的資金。

我的建議是：

假設，你目前已選擇投資006208還未達到237萬的門款，且只有5%的稅率級距，那麼持續投資006208即可。 如果你是高收入族群，稅率在12%以上甚至更高的投資者，以目前配息組成來看，0050對你來說是更好的選擇。

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