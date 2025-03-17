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麗嬰房打入全額交割股 會計師認存在經營不確定性、股價跌停

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麗嬰房（2911）打入全額交割交易。聯合報系資料照
麗嬰房（2911）打入全額交割交易。聯合報系資料照

麗嬰房（2911）將自18日起被列為「變更交易方法」股，即打入全額交割交易，顯示市場對其經營風險的關注。依據台灣證券交易所規定，公司淨值低於股本二分之一，且經會計師查核報告認定存在經營不確定性，符合變更交易標準。此消息衝擊市場，麗嬰房17日股價開盤即跳空跌停鎖死，委賣高掛逾2,000張。

麗嬰房近日公布去年第4季財報，會計師雖出具無保留意見，但強調「繼續經營能力存在重大不確定性」。由於公司連年虧損，截至2024年底，累積待彌補虧損達5.67億元，已超過實收資本額的一半，財務狀況令人憂慮。

會計師雖對財報出具無保留意見，但特別指出，這一財務狀況恐對公司的未來營運帶來風險。報告也提及，麗嬰房管理階層已提出應對策略，但仍需關注其實際執行成效。此外，存貨評價也被列為關鍵查核事項，因其涉及重大會計判斷。

受此影響，麗嬰房將自3月18日起被列為「變更交易方法」股，即進入全額交割交易，顯示市場對其經營風險的關注。依據台灣證券交易所規定，公司淨值低於股本二分之一，且經會計師查核報告認定存在經營不確定性，符合變更交易標準。

市場分析認為，作為台灣老牌嬰童用品品牌，麗嬰房過去曾在市場上占有一席之地，但近年面臨少子化趨勢、電商競爭激烈等挑戰，導致業績長期低迷。若無有效的轉型策略，後續股價與經營表現恐持續承壓。

全額交割 麗嬰房

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