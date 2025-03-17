台揚將打入全額交割 重挫跌停鎖死2.5萬張賣不掉

根據證交所公告，台揚（2314）及麗嬰房（2911）將自3月18日起打入全額交割股，康控-KY（4943）也繼續列為全額交割股，3檔在17日重挫至跌停板，台揚跳空以27.1元跌停板開出後鎖死，跌停及市價賣單超過2.5萬張排隊等著賣，麗嬰房也重挫至跌停6.83元。

證交所表示，台揚去年年報顯示，淨值已低於財報所列示股本二分之一，核有證交所營業細則第49條第1項第1款規定情事，公告自3月18日起，相關上市有價證券打入全額交割。

另外，麗嬰房去年年報顯示，淨值已低於財報所列示股本二分之一，且經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，核有證交所營業細則第49條第1項第1款及第3款規定情事，公告同樣自3月18日起列為全額交割股。

證交所表示，康控淨值已低於財報所列示股本十分之三，公告自3月18日起，相關上市有價證券繼續列為全額交割股，併加採行分盤集合競價交易方式。

台揚去年稅後淨損11.5億元，較2023年稅後淨損6.2億元擴大，每股稅後淨損4.55元，創史上最大虧損。累計今年前二月營收1.68億元，年減40.6%，為歷史同期最低。

台揚日前在法說會上指出，布局開放網路（O-RAN）及低軌衛星多年，目前開放網路設備已打入歐、德、亞洲營運商，樂觀看待後續成長，低軌衛星已切入全球四大低軌衛星營運商中的兩家，已出貨關鍵零組件，今年搶進使用者終端，2026年要切入低軌衛星籌載，未來貢獻營收可望逐漸發酵，今年營運可望重返成長軌道。

台揚因淨值低於股本二分之一，將打入全額交割，17日以27.1元跌停開出後鎖死，盤中排隊賣單超過2.5萬張；麗嬰房也遭打入全額交割，早盤以6.83元跌停開出後鎖死，盤中排隊賣單超過2,100張；康控開低走低， 同樣重挫至跌停15.05元。