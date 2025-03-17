櫻花、萬博登場 春鬥加薪5.46% 日股飄香

日本氣象廳預估今年東京櫻花盛開日期在4月2日、大阪萬博將在4月13日開展，櫻花季、萬博展全面進入倒數計時，第一金量化日本基金協管經理人高若慈觀察，日本觀光量能、海外遊客消費力挹注，第2季的飯店訂房量滿載、價格上揚，此外，機場與鐵路運輸設備升級、時候表全面調整，以提高運輸量能，日本觀光局統計，1月訪日旅客數高達378萬人較去年成長40%，高若慈提醒，近期全球科技行情動盪之際，日股投資飄香展現抗跌性，投資人不妨把握佈局日股行情再起投資機會。

日本最大工會聯盟在上周五(14日)公布2025年首輪春鬥調薪協商結果，平均調薪幅度達5.46%(中小企業工會原先要求的加薪幅度在6%以上)，創下33年以來的最高水準，更超越去年5.28%的調薪幅度，受到缺工、物價上揚、市場需求提升等因素影響，日本連續第三年大幅加薪超過3%，其中，協商期間大企業如日立協商調薪幅度達6.2%、豐田上調月薪24,450日圓及發放獎金7.6個月，三菱重工及NEC皆完全同意工會調薪要求。

2024年春鬥調薪協商結果出爐後，日股出現新一波攻高行情，日本央行也實施17年來首度升息，此次的薪資調整幅度，可望再度提振股市，並可能影響日央後續貨幣政策收緊態度，高若慈表示，日本近年薪資穩定成長，整體物價不含鮮食的核心物價年增幅達3%，創下16個月的最大水準，後續是否受到調薪幅度影響，日本持續朝貨幣政策正常化前進，值得觀察。

日本百貨店協會統計，2024年日本百貨商店的銷售增長率達6.8%，銷售總額達5.77兆日元，超過新冠疫情前水準；日本零售額2024年12月最新數據年增達3.7%，呈現連續33個月擴張，推升動能來自薪資成長與龐大的觀光人潮；反應在2024年免稅總額高達6,000億日圓，創歷年新高；高若慈分析，2025年在旅遊人潮持續回流與萬博加持下，預估日本觀光到訪人數可望突破4,000萬人，海外旅客消費額可望再刷新紀錄。

受惠加薪、觀光動能，與科技投資等，高盛預估，東證指數EPS可望持續成長，2025會計年度成長11%，2024至2026會計年度成長幅達高達30%，這也推升東證指數上揚空間；此外日本企業亦持續執行東證改革計畫，提高企業PB及提升股利政策等。

日本企業會計年度第3季財報亮眼，高若慈表示，觀光火力十足，加上美日友好互動，市場持續看好日本內需消費動能與科技投資前景，此外，日本政府對於自衛隊、社會福利等措施強化，加碼新一年度預算國防、高齡化預算，近期看好產業包括：國防工業、科技、消費、金融、醫療等。