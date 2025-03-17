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台股全面回神 早盤漲逾200點 台積電開盤漲18元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
上周美股收紅盤，台積電ADR上漲1.3%，今天台股以22137點開盤，較上周收盤上漲169點，站回22000點，台積電也跳空開出977元。圖/本報資料照片
上周美股收紅盤，台積電ADR上漲1.3%，今天台股以22137點開盤，較上周收盤上漲169點，站回22000點，台積電也跳空開出977元。圖/本報資料照片

上周美股收紅盤，台積電ADR（美國存託憑證）上漲1.3%，今天台股以22137點開盤，較上周收盤上漲169點，站回22000點，台積電也跳空開出977元。

台股今日全面回神，整體上漲家數500多家、下跌家數近200家，不僅前幾日表現較好的中小型股，連跌多日的電子股也終於回穩，相關個股今日表現，台積電跳空開出977元，鴻海開盤價172元，聯發科開盤價1420元，緯創105.5元。

輝達GTC大會為本周市場的觀望重點，將在今日至21日於美國舉行，台灣許多科技大廠都會參加，包括台積電、鴻海、聯發科、廣達等都會參與，台新投顧副總經理黃文清表示，輝達GTC大會有望為台股帶來短線反彈機會，不過空間仍有限。

台股近幾周率續跌破、季線、半年線及年線，短期趨勢轉弱，統一投顧董事長黎方國說，過去台股跌破季線時，市場觀望是否能站回，不過後來又接著跌破半年線、年線。他指出，近期台股猶如在戰場上節節敗退，重要地區接連失守，因此短期仍應保守看待，或許能將持股轉為防禦型股票，應對短期波動。

美股方面同樣受到關稅政策干擾，上周五終於止跌，美股四大指數均收紅回穩，道瓊上漲674.62點或1.65%，收41488.19點；標普500上漲117.42點或2.13%，收5638.94點；那斯達克上漲451.07點或2.61%，收17754.09點；費城半導體上漲145.55點或3.27%，收4598.79點。其中，與台股高度相關的台積電ADR、輝達，分別上漲1.3%及5.3%。

台積電

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