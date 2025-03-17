台股早盤漲逾200點 台積電漲18元開977元

台股17日開盤指數上漲169.48點，開盤指數為22,137.53點，早盤漲逾200點，最高達22,230.5點。台積電（2330）開盤價977元，上漲18元。

群益投顧表示，台股大盤日KD進入低檔，短線具跌深反彈機會，但中長期均線蓋頭承壓，擇強短線應對。雖然美大型科技股跌勢相對趨緩，但格局仍顯承壓。上周五（14日）外資主要買超低基期電、傳龍頭股與防禦型權值股，可窺見高基期大型股相對受冷落；建議以強勢題材股，擇強守技術面短打應對。

操作題材可留意： 泛輝達(AI)概念股，快速輪動輝達GTC大會將登場，黃仁勳3月19日凌晨將發表主題演講，分享AI代理、機器人技術、加速運算的未來將如何發展。3月以來輝達(泛AI)概念股呈現輪動表現格局：3月一開始強漲的BBU概念轉震盪，近日轉由矽光子、機器人概念股價相對升溫。泛AI概念股快速輪動，個別題材、業績股表現為主。

上周五美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,488.19點，上漲674.62點、漲幅1.65%；S&P500指數上漲2.13%；那斯達克指數上漲2.61%；費半指數上漲3.27%。台積電ADR漲1.46%。

儘管上周五大反彈，但指數期貨本周開盤後又走弱。台灣時間17日上午約8時左右，道瓊期貨指數挫跌194點，跌幅0.47%，稍早一度下跌222點；標普500指數期貨下跌0.5%，那斯達克100期貨指數下跌0.66%。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）16日受訪時表示，他並不擔心股市近期走勢低迷，表示「市場回檔修正是健康的，它們是正常的。」

標普500指數陷入技術性修正後，上周五出現美國總統大選次日以來最大單日漲幅。投資人評估美股是否真正展開反攻或繼續跌向熊市，本周將先面對輝達（NVIDIA）的GTC開發者大會和聯準會（Fed）決策這兩大重頭戲 ；Fed本周三將公布決策，預料維持利率不變。

三大法人上周五集中市場合計賣超74.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超104.8億元，投信買超75億元，自營商（自行買賣）買超4.7億元，自營商（避險）賣超49.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少514口至10,479口，其中，外資淨空單增加145口至41,877口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加108口至5,476口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.83下降至0.83。VIX指數下降0.02至23.07。外資台指期買權淨金額-0.07億元 ; 賣權淨金額3.71億元。整體選擇權籌碼面中性。