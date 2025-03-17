快訊

反制「賴17條」…陸國安部公布台灣資通電軍4人身分 揚言終身追責

烏克蘭認了！全面撤出俄國庫斯克州蘇賈區 川普特使：俄烏幾周內停火

為推國產夜視鏡擋外國廠商簡報 但核心組件貨源穩定嗎

輝達GTC大會將登場 投顧：台股聚焦AI題材股

中央社／ 台北17日電
輝達GTC大會登場。美聯社
輝達GTC大會登場。美聯社

美股上週五低檔反彈，輝達股價勁揚逾5%，台股14日小漲6.37點，收在21968.05點，投顧指出，市場聚焦將登場的輝達（NVIDIA）GTC技術大會，觀察相關AI題材股是否可帶動台股回穩。

美股上週五勁揚，週線跌幅收斂，輝達股價上漲5.27%，收在121.67美元；台積電ADR（美國存託憑證）上漲1.46%，收174.09美元。

台股14日漲6.37點，收在21968.05點，成交值新台幣3343.63億元。

輝達（NVIDIA）一年一度的GTC大會將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）登場，超過20家台灣科技大廠贊助或設置攤位展示新技術；主要贊助商名單包括鴻海、廣達旗下雲達、華碩、台達電、技嘉、微星、英業達、光寶科、和碩、仁寶、聯發科、神達、趨勢科技等。光寶科、仁寶為今年首度參加GTC。與輝達合作密切的晶圓代工廠台積電，今年被列為特別贊助商（A La Carte）。

輝達（NVIDIA）GTC技術大會上，預期將發布GB300晶片。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，美國川普政府關稅政策是市場最大不安定因素，輝達GTC大會有望替科技業提振投資情緒與多頭動能，AI族群更有機會受惠於題材與消息面利多。

投顧分析師指出，備援電池模組（BBU）、散熱、伺服器ODM、超級電容、電源供應族群都可望迎來商機，而機器人概念股也有望受惠新品參展利多，相關題材股走勢待觀察。

台積電 輝達

延伸閱讀

台股資金 押寶「輝達行情」…法人預期可望帶動反彈

英特爾液冷技術攻散熱商機 結盟邁科、元山等搶食輝達大單

輝達GTC大會 所羅門董座陳政隆與黃仁勳女兒同台對談

所羅門十年磨三劍 逐漸發光

相關新聞

輝達GTC大會將登場 投顧：台股聚焦AI題材股

美股上週五低檔反彈，輝達股價勁揚逾5%，台股14日小漲6.37點，收在21968.05點，投顧指出，市場聚焦將登場的輝達...

台股資金 押寶「輝達行情」…法人預期可望帶動反彈

輝達GTC大會將登場，國際資金提前押寶GTC人工智慧（AI）相關題材。不僅輝達股價從上周低檔急漲13%，其他美國重量級科...

台積18日將除息 秒填息？市場關注

台積電明（18）日將除息，季配息金額首度從4元提高到4.5元，能否重演「秒填息」，市場關注。統計顯示，台積電近三年秒填息...

就市論勢／AI、高速運算 錢景可期

美國總統川普3月初於國會演講時，重申減稅、對等關稅及擴大能源開採等政策，相較前一任期，川普將重心從股市表現和經濟景氣，轉向解決貿易逆差、促進製造業回流及降低美債殖利率，並視關稅為達成這些目標的重要手段。

華南永昌證教戰亂市投資

2025年初始即充滿許多變數，包括DeepSeek橫空出世、川普政府築起關稅壁壘、台積電宣布加碼千億美元。華南永昌證券1...

梁彥平專欄／輝達 GTC 題材股 打強心針

美國總統川普曾經表示「關稅」對他而言是字典裡最美麗的詞，為了落實MAGA（讓美國再次偉大）的政策，藉由課徵關稅促使美國龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。