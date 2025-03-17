台股資金 押寶「輝達行情」…法人預期可望帶動反彈

輝達GTC大會將登場，國際資金提前押寶GTC人工智慧（AI）相關題材。不僅輝達股價從上周低檔急漲13%，其他美國重量級科技股上周五（14日）也都大漲逾2%，法人預期，資金傳導效應可望帶動台股本周反彈。

台股上周跌2.7%，周線連三黑，但美股四大指數14日全面上漲，以費城半導體指數大漲3.2%最強，其次是那斯達克指數漲2.6%；在指標個股方面，輝達大漲5.2%，台積電ADR漲1.4%，聯電ADR大漲4.9%，有利今日台股開盤。

法人看好輝達GTC大會美西時間17至21日舉行，將帶動相關題材股表現。本次大會除AI代理、機器人技術與高效能運算等主題備受矚目外，還首度舉辦「量子日」，聚焦量子運算發展。

近幾年來GTC大會登場每每激勵輝達股價上揚，而今年來輝達股價一度跌幅超過兩成，但近期股價出現反彈，從10日低檔急速反彈逾13%，帶動輝達今年來跌幅收斂至10%以下，法人樂觀看待本次輝達GTC大會。

除輝達股價大漲，重量級美國科技股上周五普遍收紅，Meta、微軟、亞馬遜、應用材料、博通、高通、超微等漲幅都超過2%，美光大漲6.2%，美超微更強漲7.9%，有利提振台股投資氣氛。

在輝達GTC盛會，有20多家台灣科技大廠贊助或設置攤位展示新技術，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）、台達電（2308）、仁寶（2324）、華碩（2357）、和碩（4938）、微星（2377）、技嘉（2376）、研華（2395）、所羅門（2359）等。

法人指出，美股止跌回穩，有利台股短線反彈行情。綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清看法，後續仍須持續觀察川普關稅政策、美國經濟數據、美國聯準會（Fed）貨幣政策、外資動態、台積電4月法說會等。除電子股外，可注意低基期傳產股、低本益比、高殖利率個股。