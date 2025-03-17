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今起晴冷至周四…早晚探7度 周五起逐日回暖

台積18日將除息 秒填息？市場關注

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台積電（2330）明（18）日將除息，季配息金額首度從4元提高到4.5元，能否重演「秒填息」，市場關注。統計顯示，台積電近三年秒填息機率逾九成，法人認為，台積電這次除息前，股價位階相對低，本次仍有望順利填息，但能否秒填息，還是要看外資態度。

台積電這次是針對去年第3季獲利配息，每股配發現金股利4.5元，預估發出高達約1,167億元現金，估計約有160萬股東受惠。股息將於4月10日發放。

統計顯示，到上周五（14日）為止，台積電股東人數來到166.2萬人，與前一周157.7萬人相比，單周大增8.4萬人，主要是投資人趁台積電股價跌破千元進場撿便宜。

統計顯示，台積電2023年6月以來，已連續七季秒填息，當天股價就漲至除息前價位。

如果時間拉長一些，2021年6月以來，台積電已經過15次除息日，其中高達14次秒填息，機率高達93%，只有2023年3月例外，但當時也只花費兩個交易日就填息。依歷史經驗，本次秒填息機率高。

不過，外資近來對台積電持續站在賣方，本月來已賣超台積電11.3萬張，合計買超金額高達1,129億元，持股比率降到72.75%，是2023年12月中旬以來低點。外資是否持續賣超台積電，將影響台積電除息行情。

另外，大立光將於20日除息，預計每股配發57.5元現金股利，為去年下半年獲利配息，若加計去年上半年配息40元，全年配發97.5元，改寫歷史新高。

大立光從2022年以來，改為每半年配息一次，填息天數最長為62天，最短為一天。

大立光去年8月15日除息，次日就填息。法人上調iPhone第1季產量，看好蘋果Apple Intelligence有助於激勵換機需求，有利大立光前景，本次除息行情有機會重演上次除息利多行情，但也仍要看外資立場。

台積電 除息

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