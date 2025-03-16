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今起晴冷至周四…早晚探7度 周五起逐日回暖

廣達、緯創 大摩不看淡

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，2月前五大ODM廠筆記型電腦出貨量較預期低5%，預計第1季筆電出貨量從2,886萬台下調2％至2,830萬台，但仍高於過去平均水準，主因上半年更多AI PC機型以較低價格推出，加上部分訂單因應關稅提前拉貨。台灣代工廠中相對較看好廣達（2382）、緯創，維持「優於大盤」的評等。

另外，大摩在目標價則給予廣達、緯創，分別為315元、158元，不過仁寶、和碩部分則保持「中立」的評級，目標價38元、88元。

大摩指出，2月除英業達外，所有ODM的出貨量均低於預期，可能是惠普在關稅生效前提前拉貨商用PC。其中，仁寶表現最差，出貨量較預期低13%，主因其對消費型筆記型電腦的高度依賴，而該市場的需求依然低迷。而廣達則低於預期6%，但其2月營收仍呈現月增，主要受穩健的通用伺服器需求及GB200機架（rack）出貨增長帶動。

大摩表示，預計3月NB出貨量為1,100萬台，月增24%，年減8%，主要受到季末拉貨需求帶動。雖將今年Q1預期出貨量下調，但仍高於過去14年的季節性平均，主要是去年第3、4季生產量均低於水平，今年上半年更多主流x86 AI PC機型以較低價格推出，加上部分訂單因應關稅提前拉貨，整體表現樂觀看待。

大摩 廣達 貨量

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