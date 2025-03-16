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今起晴冷至周四…早晚探7度 周五起逐日回暖

華南永昌證教戰亂市投資

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華南永昌證券2025年春季產業趨勢暨企業論壇受機構投資人肯定，助力機構投資人精準定位投資機會，在變數中尋求新的突破。　　華南永昌證券／提供
華南永昌證券2025年春季產業趨勢暨企業論壇受機構投資人肯定，助力機構投資人精準定位投資機會，在變數中尋求新的突破。　　華南永昌證券／提供

2025年初始即充滿許多變數，包括DeepSeek橫空出世、川普政府築起關稅壁壘、台積電宣布加碼千億美元。華南永昌證券14日舉辦春季產業趨勢暨企業論壇，以「關稅議題劍指市場信心」為題凸顯股市短期動盪，協助投資人釐清投資市場變數，解析全球經貿變局下的投資契機。

本次論壇匯聚產業菁英，包括全球電源供應器大廠台達電（2308）、電感元件廠三集瑞-KY、車電模組廠怡利電、特殊金屬鈑金加工廠jpp-KY、銅箔基板廠騰輝電子-KY 、全球連接線束領導廠貿聯-KY、隱眼大廠視陽、精密零組件廠千附精密、工程統包廠安倉、台灣數位手工具領導品牌數泓科、伺服器機殼大廠勤誠。

產業專題則由領域專家分享全球晶圓製造分析及展望、WiFi7-核心特性與產品應用探索、國際減肥藥的市況與未來趨勢等。

另外，也邀請大井泵浦暢談散熱創新與泵浦應用，富威電力講述綠電能源整合大平台戰略，全方位掌握產業脈動。

川普關稅政策導致相關產業股市波動。另一方面，台積電加碼投資美國千億美元，引發是否影響長期利潤的論戰。華南永昌證券長期致力於為機構投資人提供全面且深入的市場洞察。除每日的個股及產業資訊、即時盤面分析和專題報告外，亦定期舉辦專題講座和企業拜訪交流，確保投資人能掌握第一手產業動態。

華南永昌獨特的季度企業論壇更創造了投資人與產業直接對話的寶貴平台，增進雙向交流產業資訊的機會。華南永昌同時也提供系統建置與設定服務，高效處理開戶、交易、交割等流程，全面滿足投資人需求。

本次春季論壇的議題深度與多元產業視角獲得機構投資人高度肯定，充分展現華南永昌全面且專業的服務品質。值此全球政經環境日益複雜的時期，華南永昌會持續提供即時且精準的市場資訊，作為投資人的投資參考依據，華南永昌也會以自身的專業優勢，協助投資人在變局中尋找制勝關鍵，於未來再創投資高峰。

台積電 關稅

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