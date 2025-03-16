一周盤前解析／高殖利率族群 聚光

台股上周五（14日）收在21,968點，全周指數下跌608點，失守年線大關。投顧法人認為，現階段布局保守者可留意高殖利率概念股，積極者可布局人工智慧（AI）概念股。

台新投顧協理范婉瑜表示，台股上周在美股下跌、輝達與台積電ADR等科技指標股同步走弱下，指數摜破年線後，技術面不利於多頭，先前相對強勢的傳產指數因塑膠股重挫而回檔，僅獲利穩健成長的金融股相對抗跌下，短線操作宜謹慎，可留意高殖利率個股。

統一投顧協理陳晏平指出，美國總統川普啟動鋼鋁關稅，各國陸續採取報復反制後，川普再度威脅關稅戰還會升級，加劇市場擔憂，另外，外電傳出台積電（2330）邀美國晶片廠商入股英特爾，再度對台積電帶來不確定變數後，台股失守年線，技術面轉弱，因此，操作維持建議低接不追高，並嚴控持股比例，布局以基本面佳的輝達GTC概念股、內需消費、成衣與鞋材、航空與觀光、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股在行情跌破年線、22,000點大關後，八大公股行庫、投信等國家隊進場動作轉趨積極，操作建議上，目前最低點位為11日下的21,769點，若近期再次失守，將不利市場信心，在此時機，宜降低槓桿部位，等待局勢較為明朗後再撿便宜也不遲，族群上，仍建議留意高殖利率保護為首選，而AI伺服器與機器人相關概念股仍可留意，中長期而言，可關注基期低與產業谷底已過、等待復甦的產業。