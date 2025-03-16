梁彥平專欄／輝達 GTC 題材股 打強心針

美國總統川普曾經表示「關稅」對他而言是字典裡最美麗的詞，為了落實MAGA（讓美國再次偉大）的政策，藉由課徵關稅促使美國龍頭企業與外國公司擴大對美投資，以強化經濟創造更好的企業經營與就業環境。

不過，川普的貿易政策是否能真正保護美國的長期利益猶未可知，反而現階段金融市場已因川普言論反覆不定與政策搖擺多變，出現劇烈震盪走勢，顯示投資人對政策執行的效益不買單，美股主要指數陸續跌破年線也早已交出答案。

台股面對川普對等關稅措施的壓力，以及護國神山台積電營運的難題，加權指數年線蓋頭反壓也只是反映投資人信心不足的表徵。

川普維持一貫變臉的特性，見到美股重挫立刻改口聲稱不會看到美國經濟衰退，加上台積電千億美元投資擴產，可望增加就業帶動美國製造業再度強大，致使國際股市從關稅戰中得以跌深反彈。

然而，川普的貿易保護主義政策，引發各國對美關稅戰升溫，對川普的對等關稅也開始反擊，加拿大、墨西哥和歐盟都已經宣布對美國商品加徵報復性關稅，而各國反制措施將更進一步加劇全球貿易緊張局勢，對中長期經濟成長和終端消費需求將造成衝擊。

另一方面，川普在面對各國抵制與加稅的反擊下，時而退讓並調整關稅的幅度與遞延課徵時程，時而揚言升級貿易戰且徵收更多懲罰性關稅，投資人面對川普忽多忽空政策的不穩定性風險，投資操作應更加保持耐心。

此外，市場傳聞台積電將攜手美資晶片大廠共同組成合資企業，全力救援英特爾晶圓製造事業，若此合作計畫成真，台積電未來將面臨艱鉅挑戰，因為雙方的製程、化學品和設備等存在很大的差異，確保兩家能克服技術與順利整合製程仍存在挑戰，而赴美投資擴廠也將耗費建造與人工成本。

台積電（2330）面對川普高關稅政策的威脅，經營變數與維持高獲利的挑戰難度陡增，也讓投資人對台積電未來營運前景持懷疑態度，機構法人若下修其財測與調降投資評等，則台股賣壓湧現也將在所難免。

台股年線保衛戰失利，若本周輝達GTC大會題材無法帶動AI科技股反彈，則失望性賣壓湧現，指數跌破年線後恐仍有再探低風險。加上農曆年後指數下跌，但融資卻是逆勢增加，外資期現貨偏空操作，籌碼面流向亦不利盤勢發展，此時操作需靜待落底並審慎應對。（作者是世新大學財金系副教授）