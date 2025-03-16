台積電跌破年線 台股周線連三黑 留意本周財經大事
加權指數上周五上漲6點，收在21,968點，成交量約3,482億元。籌碼面部分，三大法人賣超74.7億元，其中外資期貨淨空單增加145口至41,877口，現貨賣超104.8億元。投信買超75.0億元，自營商賣超44.9億元。上周下跌608點，跌幅2.6%，周線連三黑。
永豐期貨表示，上周四美國公布PPI低於預期，但FED WATCH並未變動，另外在俄烏戰爭方面俄國原則上已同意停火30天，而川普對於全球的關稅持續威脅，美股四大指數仍表現震盪。台股方面14日較為震盪並無明顯跌勢，雖權值股較有撐，但台積電正式跌破年線，熱門股方面焦點轉到基期較低且殖利率較高的個股上如面板、塑化、鋼鐵類股。
而目前觀察大盤整體格局上仍弱勢，且加上台積電跌破年線，若台積電未能迅速站回，未來大盤可能持續下探，而本周為輝達GTC大會，黃仁勳也將在台灣時間19日凌晨1點發表演說，另外20日也有美國聯準會的FOMC會議以及21日的美國四巫日，若加上川普有發布消息，行情震盪恐加大，投資人需注意自身風險。
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