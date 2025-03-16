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三星追趕台積無望？1.4奈米製程驚傳取消 代工事業更堪慮

修正壓力受關注 兆豐投信：關稅政策不確定下的台股展望

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股下跌示意圖。圖／AI生成
台股下跌示意圖。圖／AI生成

近期投資人開始關注台股可能出現的修正壓力，加上美國政府關稅政策變數，影響投資市場情緒，關稅措施恐將推高企業成本、助長通膨，進而打擊消費者信心，衝擊經濟成長，截至今年3月12日，標普500指數自去年11月川普當選以來已下跌逾3%，今年來累計跌幅逾5%，雖然台股當前面臨短期震盪區間，但在AI應用商機帶動下，市場仍看好未來表現。

兆豐投信指出，台股受惠於AI產業長期紅利，範圍包含消費性電子及終端應用產業，台積電在美國總投資金額將達近1,650億美元，且將在美國設立研發中心與先進封裝廠，預期後續在美國導入2奈米以下，甚至埃米級製程，並延伸至先進封裝在地一條龍服務做準備，迎接蘋果、輝達、超微及高通等美系客戶訂單。

兆豐台灣金傳精選股息基金研究團隊表示，展望台股後市，近期市場快速反應恐慌情緒修正，待盤面逐漸消化完利空消息，有望重新站回買方市場，可留意各產業陸續輪漲的機會，產業將受惠於AI PC／NB升級的趨勢，投資人可以關注產業成長明確的AI伺服器、CPO、機器人等題材，可逢低分批布局台股基金，參與長期趨勢資本利得機會，追求報酬同時仍須審慎評估自身投資風險屬性，並確實作好財務規劃與風險評估。

台股

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