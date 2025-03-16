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升評股 本月走勢轉強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股已跌破所有均線，趨勢偏空，投資人操作難度大幅增加。不過，外資法人3月來調升評等至「買進」或「優於大盤」的升評股，包括元太（8069）、金像電（2368）等，本月股價明顯強於大盤，受到矚目。

群聯、華邦電、金像電、元太除了獲得外資調升目標價外，還同時被調升評級，激勵股價表現強勢。

大摩將華邦電評等從「劣於大盤」跳升至「優於大盤」，目標價由12元大升至25元，最受市場矚目，激勵股價放量大漲；此外，大摩也將群聯評等由「中立」調升至「優於大盤」，目標價上調至688元，激勵股價連二日強彈。

里昂則將金像電由「優於大盤」升至「強力看好」，目標價由310升至320元；大和資本將元太由「優於大盤」升至「買進」，目標價由355元升至365元。

大中華記憶體產業中，綜合大摩半導體產業分析師詹家鴻、顏志天表示，由於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）模組產業景氣已過谷底，後市將樂觀復甦，群聯、華邦電等兩大台廠後市表現正向看好。

元太方面，大和資本中小型股分析師簡君穎表示，展望2025年，元太主要受益於2024年導入彩色電子閱讀器、電子筆記本等產品後需求強勁，加上電子貨架標籤（ESL）滲透率提升，及大尺寸戶外數位廣告看板需求增加，並延續到今年，預估元太2025年營收及毛利率將同步年增，後市可期。

元太 大摩 華邦電

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