外資調升目標價族群 衝鋒…華邦電、群聯等獲最新報告青睞

美國關稅戰、通膨疑慮等影響股市震盪，不過，外資今年3月以來出具的最新個股報告中，仍調升不少個股的目標價，包括華邦電（2344）、群聯（8299）、緯穎（6669）等14檔「外資升價股」，有望成為盤面上的領漲焦點。

近期科技股受到關稅戰因素影響而成為重災區，不過統整自3月以來，外資法人出具的最新個股報告中，仍有14檔科技股獲調升目標價，依2024年每股稅後純益（EPS）排序，包括：緯穎、嘉澤、聯發科、華碩、群聯、智邦、環球晶、台達電、金像電、研華、文曄、元太、矽力*-KY、華邦電等，皆具備穩定的訂單能見度、或市場領先地位，中長線可期。

值得注意的是，緯穎、嘉澤、聯發科、華碩、群聯2024年EPS達38.95元至126.57元，而本益比目前維持20倍以下。其中，大摩將緯穎列為首選名單、目標價由3,065元升至3,100元。

大摩科技產業分析師高燕禾表示，今年一般伺服器與AI伺服器市場將持續成長，而GB200機架的出貨已在第1季啟動，至於關稅方面，若繼續在墨西哥生產，所有關稅成本將由客戶承擔，緯穎則不受影響。此外，緯穎2025年總資本支出約為新台幣180億元，主要用於台南的新工廠建設、德州擴展，及持續提升馬來西亞、墨西哥及台灣現有生產力。

金像電3月來受大摩、里昂、高盛等三家外資同時調升目標價，各別依序由245元升至280元、310元升至320元、365元升至400元。高盛證券大中華科技產業研究主管張博凱表示，隨高層數PCB升級趨勢加速，競爭環境的改善以及定價優勢，因此對金像電長期業務前景抱持正向態度。

聯發科方面，高盛科技產業分析師呂昆霖指出，聯發科的汽車業務將成為新的長期增長引擎，主因在汽車智慧座艙系統單晶片（SoC）解決方案中，聯發科相較於主要的全球競爭對手，市占率具備優勢。預計至2026、2027年，聯發科的汽車業務將分別占其總收入的3.6%、6.8%，高於2025年的1.8%，前景可期。