豪氣配息股抗震 買氣燒…群創、大同等擁低基期題材

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料庫）
台股示意圖。（聯合報系資料庫）

上市櫃公司陸續召開董事會通過去年財務報表，其中獲利佳或大方配息的公司，都獲法人買盤搶進，包括：中鋼（2002）、群創（3481）、大成鋼（2027）、玉山金（2884）、廣宇（2328）、大同（2371）、聯電（2303）、台塑（1301）及群聯（8299）等個股，成為近期大盤震盪下，股價逆勢走強的亮眼族群。

法人認為，公司大方配息除釋出偏多訊息外，部分產業在未來具轉機性下，法人先行布局一些股價低基期的個股，後續在除息旺季到來，股價也具漲升空間。

統計去年股息配發獲得市場激賞、三大法人本周買超逾8,000張，帶動上周股價逆勢上漲的個股包括：中鋼、群創、大成鋼、玉山金、廣宇、大同、聯電、台塑、裕民、群聯、日勝生、威剛、慧洋-KY、中華電、統一實等。

多頭搶進配息題材強勢股
多頭搶進配息題材強勢股

新光投信董事長劉坤錫、兆豐投顧董事長李秀利、及群益投信董事長蔡明彥指出，多頭買盤近期聚焦在高殖利率或配發股息出乎市場預期的個股，尤其是股價屬低基期的傳產股居多。

富邦投顧董事長陳奕光表示，預估上市櫃公司配發去年股息約2.4兆至2.6兆元，近期盤面出現董事會行情，主要是部分公司宣布配發不錯的股息。統一投顧董事長黎方國表示，科技股近期陷入整理格局，傳產股逆勢走強，除部分是股息題材外，戰後重建題材也吸引市場買盤。

三大法人近五日買超中鋼達8萬餘張，去年每股獲利0.13元，配發每股股息0.33元；買超群創7萬餘張，每股賺0.76元卻擬配1元；大同23年來首度配發股息就是一股2.95元；台塑每股虧損0.19元卻要配發股息0.5元。

這些出乎市場預期的股利配發題材在市場發酵，法人勇於進場大買。

投資專家們指出，鋼鐵及航運等產業有機會受惠重建題材；營建類股的配息及未來可能的通膨有助股價回穩走揚；證券等金融股去年獲利不差，配息應不錯外，股市今年波動大而激發的成交量也可望帶給證券、期貨股業績。接下來又進入除息旺季，配息佳的股價仍具多頭發揮空間。

股息 董事長 配息

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