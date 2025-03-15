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歐股漲、美股跌 景順：這項變化將是經濟衰退與否的關鍵驅動因素

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指出，雖然美國經濟衰退的可能性大大增加，但還沒有足夠的資訊來確定美國經濟是否會陷入衰退。這在很大程度上取決於未來政府削減支出的程度，經濟衰退尚未成為既定事實。歐洲股市相對於美國股市的優異表現可能會在今年繼續。推動市場各自經濟的財政刺激變化將是未來的關鍵驅動因素。

Kristina Hooper指出，歐洲股市表現優異的四個關鍵驅動因素：1.預計歐元區未來的貨幣政策將比美國的貨幣政策更加寬鬆；2.花旗經濟意外指數（Citi Economic Surprise Indexes）顯示歐元區為正值，這意味著歐元區實際經濟情況優於普遍預期，而美國的經濟意外指數為負值，顯示其不及預期；3.儘管歐元區的獲利動能為負，但狀況持續在改善，而美國的獲利動能並未出現改善跡象；4.歐元區的評價相對較低，而美國的評價非常高，基本上已經是完美定價或接近完美定價。

Kristina Hooper表示，德國計畫大幅增加國防和基礎設施支出，德國新任總理梅爾茨(Friedrich Merz)宣布大幅增加國防和基礎設施支出計畫。對於一個近年來一直專注於保持財政審慎，近年來卻損害經濟的國家來說，這會是一個180度的轉變。新的德國執政聯盟計畫大幅改變該國的赤字支出上限，以便在未來十年內，在國防和基礎設施安排高達1兆歐元的支出。雖然這是出於對美國政策的反應，但它也能為德國帶來顯著的經濟利益，解決德國經濟面臨的關鍵問題。德國製造業在過去幾年一直處於低迷狀態。

多歐洲國家因美國決定遠離其長期盟友而受到刺激，並正在迅速而果斷地採取行動，市場也意識到這是一個重要的轉變—自德國重新統一以來最具震撼性的發展。不出所料，近期10年期德國公債殖利率上升至30個基本點，這是自1990年以來的最大漲幅。

Kristina Hooper表示，美國正在優先削減政府支出。美國似乎正在通過其政府效率部（DOGE）大幅削減支出。雖然市場似乎更關注關稅問題，但大幅削減政府支出將對美國經濟構成更大威脅；雖然美國確實需要削減支出以減少財政赤字，但很少有人預料到削減會如此迅速和激進；這對美國經濟來說可能非常棘手，因為每一個失去的工作和每1美元的減少支出都會對整體經濟產生影響。這是一種強大的「反乘數效應」，即減少1美元的政府支出會產生連鎖反應，進而導致整個經濟的支出減少。影響程度取決於被削減的政府支出類型，需要密切關注削減的領域，而不僅僅是削減本身。

Kristina Hooper認為，美國經濟衰退的可能性上升。歐洲和美國股市表現的轉變可能會因財政刺激的轉變而加劇。而這種財政刺激的轉變大大增加2025年美國經濟衰退的可能性。亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow指標顯示，美國第1季經濟成長出現令人擔憂的回落，預計為-2.8%。政府削減支出已經對就業產生影響。Challenger, Gray & Christmas上周宣布，美國雇主在2月裁員人數增加245%，達到172,017人，這是自2020年7月美國處於新冠疫情封鎖狀態以來的最高水準。

德國 歐元區 美國經濟

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