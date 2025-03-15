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買零股還來得及 股東紀念品好物任挑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股東紀念品好物。(資料來源：公開資訊觀測站)
股東紀念品好物。(資料來源：公開資訊觀測站)

上市櫃公司進入召開董事會通過前一年度財報、股利分配及股東會等相關事宜，也逐漸進入確定股東資格時序，必須在股東會停止過戶前持有該公司股票，才具股東資格並參加股東會，也些公司也依此身分資格贈送股東會紀念品。近期已陸續公告的股東會紀念品中，不乏數十樣受投資人青睞的紀念品，尤其透過買進零股並完成電子投票，再依規定時間去領取。

2025年已公告股東會紀念品中，不乏中美晶（5483）或葡萄王（1707）等股價上百元的公司仍祭出好物；越來越多公司也透過聯名方式取得知名商品的合作以贈送股東，展現公司經營層的心意。許多實用的生活物品或食物在上市櫃公司股價不高之下，也有很多投資人樂意成為零股股東。

股東會紀念品 零股

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