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大摩按讚台積、鴻海 上調本季iPhone產量

經濟日報／ 記者崔馨方尹慧中／台北報導
圖為蘋果iPhone 16 Pro。（路透）
圖為蘋果iPhone 16 Pro。（路透）

蘋果推出最新款iPhone 16e後，摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告指出，相關客戶為應對關稅戰而提前拉貨，使得2月iPhone出貨優於預期，3月訂單也維持強勢，上調第1季iPhone產量200萬支、達5,000萬支。台廠中，蘋果供應鏈指標股台積電（2330）、鴻海等，皆維持「優於大盤」評等。

根據大摩最新預測，2025年第1季iPhone預估生產量上調200萬支、達5,000萬支，雖季減32%，但年增4%；第2季iPhone預計生產4,100萬支，季減18%，但年增5%，全年仍維持穩定增長。

iPad方面，第1季生產預估上調150萬台、達1,100萬台，但季減27%、年減4%。不過第2季iPad生產量預計回升至1,150萬台，季增5%、年增10%，市場需求有望回溫。

大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，根據供應鏈調查顯示，iPhone 2月出貨優於預期，預計3月訂單仍維持強勁不變。但主要是受關稅不確定性影響，而非需求成長所致，同時也要關注提前拉貨是否影響第2季的生產動能。

台廠中，蘋果供應鏈指標股包括台積電、鴻海等，大摩目前仍維持「優於大盤」評等，大立光則為「中立」評等，目標價依序為1,338元、232元、2,800元。

值得注意的是，在近期關稅議題上，大摩認為台積電宣布加碼美國投資後減少關稅疑慮，至關重要，主因半導體相關領域占台灣整體工業活動達35-40%。不過台積電昨日股價跌破年線支撐，終場收959元，下跌6元，市值跌破25兆元、降至約24.8兆元，本周跌幅逾4%，累計下跌46元。外資昨賣超台積電6,823張，連續兩個交易日賣超。

外傳台積電受邀攜手客戶群營運英特爾晶圓廠，法人分析，雖然相關談判尚處於早期階段，合作案挑戰不少，成功機率偏低，但不能完全排除可能性，若成局對台積短中期恐有不利影響。

iPhone 台積電

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