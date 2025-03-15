台股醞釀反彈！三訊號浮現 行情有望震盪盤堅

台股近來表現弱勢，短線重挫1,768點後，昨（14）日在鴻海（2317）、台塑化、台塑、聯發科等個股上漲帶動下，指數小紅收市。法人表示，隨著三個訊號現蹤，包括：短線行情跌幅已大、技術指標落底、國家隊護盤不手軟，預計下周行情將有機會震盪盤堅，走出彈升格局。

加權指數昨日開高25點，但在市場賣壓襲擾下，盤中指數震盪翻黑，然低檔搶反彈買盤湧現，使得指數多空拉鋸，終場小漲6點、收21,968點，成交量萎縮至3,482億元；總計指數本周大跌608點、跌幅2.7%。

台股觀盤重點與下周行情

儘管台積電昨日下跌6元，收在959元，拖累台股跌點48.5點，但鴻海、台塑化、台塑、聯發科、聯電、矽力*-KY、南亞、中鋼、群創、萬海、台化、慧洋-KY等12檔個股，貢獻大盤漲點剛好抵銷台積電股價下跌對台股所造成的影響。

法人指出，台股目前在美股四大指數維持下行趨勢、美國經濟衰退疑慮增溫、短線外資賣壓不停歇、外資期貨未平倉淨空單維持4萬口以上、融資餘額仍處波段高檔水準等不利因素環伺下，行情難有V轉行情。

由於短線行情跌幅已大，自2月21日高檔拉回修正以來，短短14個交易日重挫1,762點、跌幅7.4%，使得KD指標已進入20以下的超賣區，隨時有反轉向上的可能，加上國家隊不停護盤，如八大公股行庫已連11買、累計買超金額748.3億元，使得下周行情有機會震盪盤堅，走出反彈格局。

在籌碼面部分，三大法人昨日共計賣超台股74.7億元。其中外資賣超104.8億元，主要賣超台積電、長榮、廣達等，連14賣、累計賣超4,250億元；投信買超75億元，連十買、累計買超514億元；自營商賣超44.9億元，連14賣、累計賣超1,217億元。八大公股行庫則買超10.1億元，主要買超台積電、廣達、長榮等。

展望台股後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、投信台股研究團隊看法，台股短彈後，再度失守年線，多頭信心明顯動搖，在未見到台積電止跌回穩前，盤勢仍有下探尋求支撐的風險。接下來可關注及看好的類股包括：具GTC大會題材的邊緣AI族群，以及受惠俄烏停戰商機的低位階塑化、鋼鐵、水泥、散裝及重電族群等。