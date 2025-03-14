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搶攻美股複委託商機 元大證券推電子交易手續費雙省優惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

因應美股人工智慧（AI）相關科技股及ETF投資熱潮，元大證券宣布推出「美股電子交易手續費優惠活動」，即日起無論是手續費率或低消門檻，享有雙省優惠，幫助投資人以更低成本進場，搶搭全球市場趨勢。

隨市場對美國經濟前景的高度關注，全球科技競賽白熱化、川普強勢回歸的新一波財政政策與貿易策略，均為市場帶來許多新的投資契機。

根據元大證券2024年全年海外複委託交易統計，美股市場前十大熱門標的幾乎全部集中在AI相關科技股以及ETF，顯示目前國內投資人對美國科技股高度關注。

近來AI技術快速演進，全球科技企業紛紛加碼投入AI研發與應用，這股趨勢對投資市場產生顯著影響，相關個股及ETF不僅代表市場熱點，也預示未來的投資方向。

統計顯示，截至2月20日，市值規模前五大的科技類ETF依序為QQQ、VGT、XLK、SMH及IYW。

其中，QQQ 由Invesco發行，追蹤那斯達克100指數；VGT由 Vanguard發行，追蹤MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數；XLK由道富集團發行，追蹤科技股產業指數；SMH由 VanEck發行，追蹤美國半導體25指數；IYW由iShares發行，追蹤道瓊美國科技指數。

透過元大證券複委託平台，投資人可輕鬆接觸更多美股市場熱門ETF，並可按照不同的投資目標選擇適合您的投資標的。

元大證券亦非常重視資訊安全一環，無論在個人資料保護的周全性、整體的資安政策上，均加強內部控制並建立多層次縱深防禦架構，強化整體資安防護能量，以確保資訊系統安全。透過國際標準制度優化資安治理，以因應各種潛在的風險事件，提供客戶優質交易環境。

ETF 美國經濟

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