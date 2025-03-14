就市論勢／汽車零組件 可留意

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

現階段市場氛圍仍受美國總統川普關稅戰反覆出招牽制，昨（14）日台股一度開高站上22,000點，但在面臨不確定性因素增溫與評價面修正壓力下，終場小漲6點收21,968點，成交值3,427億元。

國際情勢上，川普關稅戰演變至今，許多變化或發展方向都與去年底大選後預期出現落差，市場情緒從最初對川普在去年11月大勝的樂觀期待，逐漸轉為對事實冷靜審視的保守氛圍，評價面也面臨重新檢視、調整壓力。

但就基本面，觀察目前訂單與產業狀況有逐步好轉跡象，部分市場擔心的重複訂單也在消除中。展望2025年，根據安聯台股投資團隊最新預估，整體企業獲利預估成長16.3%，各季均為雙位數成長，第4季最強，預估成長25.1%。

電子類股維持高速成長，科技布局不可少，非電子股整體呈現衰退，但仍有部分公司值得留意，包括在美國原本就有產能的鋼鐵廠，具有穩定投資組合效果的金融類股，還有以汽車AM市場（售後維修非原廠零件）為主的汽車零組件公司。

此外，全球健身器材市占率持續擴增的台灣公司，近年崛起的跑鞋品牌On，今年成長動能仍強，台灣相關代工廠也值得關注。

投資建議

展望後市，考量市場氛圍轉趨保守，市場信心面臨挑戰，牽動原本市場能接受的評價面，部分資金也暫時轉去防禦性資產，因此現階段只能等待川普政策利空鈍化，預期台股短線難脫弱勢格局。

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