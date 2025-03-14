ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 獨紅

美國經濟衰退、川普關稅戰等陰霾揮之不去，台股本周外資調節壓力未歇，面臨22,000點保衛戰，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果反一N（02001R）單周漲4.22%，蟬聯冠軍寶座。

市場持續消化好壞參半的經濟數據，加上川普關稅政策反覆，美股延續震盪盤弱走勢，台股亦因權王台積電失守千元跌破年線關卡，統計集中市場單周跌608點或2.69%，櫃買市場周線跌7.27點或2.82%。

盤面氛圍轉差，追蹤台股標的為主的25檔ETN中，雖然有19檔打敗兩市大盤，但僅有富邦蘋果反一N逆勢繳出正報酬，單周漲幅4.22%，統一微波高息20N、元大金融高股息N分居第二、三名，跌幅壓縮在0.38%、0.83%。

本周前段班主要分布於高股息、金融等特色，包括元大金融配息N、統一價值成長30N、元大櫃買半導體N、統一IC設計臺灣N、元大ESG配息N、統一特選台灣5GN、元大特選電動車N等，跌幅在1.03%至2.20%。