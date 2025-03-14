一周熱門零股／台積成交逾2,000萬股

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股跌破年線，大盤行情走低吸引零股投資人逢低進場，台積電一檔交易量突破2,000萬股，為近期大量。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影
台股跌破年線，大盤行情走低吸引零股投資人逢低進場，台積電一檔交易量突破2,000萬股，為近期大量。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影

台股跌破年線，台積電（2330）赴美加碼投資疑慮未除，大盤行情走低，卻也吸引零股投資人逢低進場，台積電一檔交易量突破2,000萬股、為近期大量，高股息、市值型ETF也備受青睞，成為焦點。

市場專家指出，台積電增加在美投資1,000億美元，總金額由原本650億提升至1,650億美元，又傳出將與輝達等合資投資英特爾，市場擔心未來毛利率將受影響且技術外流，股價跌破千元，大盤在年線之下游走，但也吸引零股投資人逢低布局，帶動台積電、ETF成為零股市場熱門交投標的。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，台積電、國泰永續高股息、元大台灣50、富邦台50、群益台灣精選高息、元大高股息、鴻海、統一FANG+、元大台灣高息低波、復華S&P 500成長，十檔標的交易量從2,305萬至311萬股，較上周增溫。

台積電 台股 零股 高股息

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