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群益期貨「2025群益新力軍Top Trader」交易競賽啟動 總獎金破70萬元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

深耕校園金融教育並發掘年輕投資新星，群益期貨啟動第七屆「2025群益新力軍Top Trader大專院校學生交易競賽」，以「點燃交易熱情，成就財經未來」為主題，本屆競賽總獎金池提升至超過70萬元，預計吸引全台逾百所大專院校學子參與。

群益期貨表示，競賽分為「模擬賽」與「實單賽」兩大賽道，模擬賽即日起至3月21日開放報名，交易期間為3月10日至4月7日，每位參賽者獲10萬美元虛擬資金，透過群益期貨專業平台操作外匯、指數差價契約（CFD）等多元商品。

前100名依絕對獲利排名可獲100美元獎學金，並有機會加入「贏家培訓計畫」，接受頂尖操盤手一對一指導。

實單賽則開放至5月9日報名，參賽者以實盤帳戶小額資金挑戰真實市場，依收益率爭奪豐富獎金與實習機會。群益期貨董事長賈中道表示：「雙軌設計讓學生在零風險中熟悉市場，並鼓勵潛力新星在實戰中成長，逐步成為財經領袖。」

本屆競賽升級「戰隊系統」，參賽者可自由組隊，團隊總成績前五名獨享最高1萬元團體獎金，同時「校際冠軍排行」統計各校表現，激發校園對抗熱情。

此外，因應學生熱情參與，今年新增「交易美股 來群益期」YouTube影音製作競賽，邀請參賽者創作1至3分鐘美股CFD主題影片，上傳報名即有機會角逐前三名獎金及網路人氣獎（觀看次數），群益團隊也將走訪校園推廣教學，提供理論實踐與獎學金雙贏舞台。

群益期貨長期推動金融教育，作為台灣第二大期貨商，群益期貨連接12個國內外交易所，提供穩定多元的交易服務。本次持續舉辦培訓課程，邀請資深分析師與交易專家分享全球經濟動態與策略，助學生開拓視野。

董事長賈中道強調：「『新力軍Top Trader』不僅是競賽，更是對年輕世代的承諾。我們期待激發學生的財經熱情，為產業注入新血。」

即日起開放報名，活動網站提供賽程、報名及免費交易軟體下載，支援手機與電腦雙平台，隨時掌握市場動態。

期貨 群益

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