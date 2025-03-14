證券商導入金融零信任架構作業問卷 證交所教戰

臺灣證券交易所日前舉辦「推動證券商導入金融零信任架構作業問卷說明會」，現場計有120多位證券業者辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加，說明會圓滿成功，廣獲與會嘉賓好評。

證交所券商輔導部經理陳長惠致詞感謝各證券業者一直以來為證券交易市場安全及穩定所共同付出的努力，金融證券業在實施零信任架構時，必須考慮到特有的業務需求、合規要求以及面臨的複雜安全挑戰。

陳長惠表示，零信任架構是現代網路安全模型中的一種策略，在其框架下，所有的使用者、設備、應用程式等都不再默許為被信任，不論內部或外部的請求都需要經過嚴格的驗證。

陳長惠期勉各證券商同業，透過零信任問卷形式評估當前的安全防護措施、身分驗證策略、資料保護方式、設備管理及存取控制等是否符合零信任的核心原則，不僅可以幫助證券商發現自身在安全防護的不足，同時還能夠指引證券商按照零信任模型逐步優化資安策略。

證交所指出，為推動證券商導入零信任架構的概念，本次會議主題為「金融零信任架構作業問卷說明」，邀請資誠智能風險管理諮詢股份有限公司相關人員介紹問卷內容，問卷不僅是一種技術解決方案，更是一種非常有價值的工具，通過這樣的方式靈活調整策略，可以有效抵禦不斷演變的威脅，提升風險防範能力。

證交所說，此次說明會旨在鼓勵證券市場證券業者零信任導入意識，在實施零信任架構的過程中，證券商可根據問卷逐步評估策略及調整方向，並持續進行優化和改進，以應對日益增加的威脅與挑戰。