台股本週下跌608點 上市公司總市值降至70.6兆元

面對美國總統川普發動關稅戰，市場持續烏雲籠罩，台股本週下跌608.02點或2.69%，集中市場指數收在21968.05點，週線連3黑，累計下跌1762點。根據證交所統計，全體上市公司總市值降到新台幣70兆6273億元，單週減少1兆9367億元。

產業別指數方面，本週漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲4.08%最大，跌幅最大則是化學類指數下跌5.10%。其他未含金融類指數下跌574.70點，跌幅約2.93%；未含電子類指數下跌254.54點，跌幅約1.28%；未含金融電子類指數下跌232.87點，跌幅1.56%。

本週全體上市股票成交金額為1兆6681億元，股票成交量週轉率2.18%。觀察成交金額前3名產業，半導體類成交金額5438.01億元，占全體上市股票交易金額比重32.60%；電子零組件類成交金額1880.52億元，占比11.27%；電腦及周邊設備類成交金額1758.96億元，占比10.54%。

累計今年初開盤迄今共44個交易日，集中市場總成交金額為16兆6008億元，市場日平均成交金額3772.91億元，股票成交量週轉率17.68%，股票日平均成交量週轉率0.40%。