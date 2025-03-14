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長興財報／去年獲利18.35億元、年增22% EPS 1.56元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

長興（1717）14日公告去年財報，全年獲利18.35億元，年增22%，每股純益1.56元。董事會決議擬以盈餘發放現金股利每股1元和資本公積發放現金股利每股0.2元，合計每股1.2元，以收盤價28.8元估算，現金殖利率約4.2%。

長興表示，去年營運主要受惠於成本有利及產品組合優化，全年營收441.91億元，年增4.1%，營業利益21.7億元，年增13.3%，稅後純益為18.35億元，較前年成長22%，EPS 1.56元。

而特用材料因新產能加入，帶動銷量成長，對長興整體營收、獲利成長的貢獻提升，今年特用材料仍將提升生產效率、持續優化產品組合，穩定成長可期。

合成樹脂方面即使面對中國大陸市場復甦緩慢，去年在中國大陸仍維持穩定銷量，亞太、北美等海外市場銷量顯著增加，去年合成樹脂整體銷量成長，今年將持續拓展多元化市場，分散市場集中度，以維持穩定表現。

電子材料方面，去年乾膜光阻、機密設備出貨與上一年持平，不過高階精密設備出貨比重提升，獲利亦有成長。展望今年，乾膜光阻可望隨整體PCB產業穩定增長。

另精密設備部門今年將因ABF載板市況回升帶動需求外，也將進入半導體高階封裝設備領域，並於台、日、歐美及大陸市場分別擬訂市場拓展策略，搶占市場先機。

營收

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