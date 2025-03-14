台揚淨值低於股本二分之一 列全額交割

衛星通訊廠台揚（2314）被列入「全額交割股」。台揚2024年每股稅後淨損4.55元，台揚14日也公告，因財報顯示淨值於低於股本二分之一，依證交所，規定列為變更方法交易方法。也就是列入全額交割股。

台揚今日上漲0.05元，收30.1元。

台揚2024年稅後淨損11.5億元，較2023年稅後淨損6.2元擴大，每股稅後淨損4.55元，創史上最大虧損。累計2025年前2月營收為1.68億元，年減40.6%，為歷史同期最低。

台揚公告指出，台揚最近期財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一， 依證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事列為變更交易方法，自3月18日起變更。

日前台揚也公告，大股東、法人董事建漢因轉讓超過選任當時所持有股份的二分之一，因此當然解任。

此外，為因應市場競爭及公司長期營運規劃，台揚1月舉行股東臨時會通過私募無擔保轉換公司債，應募人鴻準，根據獨立專家意見書，預期未來轉換後，鴻準約取得一成股權，成為台揚前兩大股東。

台揚指出，引進投資人資金，以能協助維繫市場競爭力、拓展營運規模，及對未來公司維運及獲利成長帶來助益。

近年台揚力圖轉型，日前台揚在法說會上指出，台揚布局開放網路（O-RAN）及低軌衛星多年，目前開放網路設備已打入歐、德、亞洲營運商，樂觀看待後續成長，低軌衛星已切入全球四大低軌衛星營運商中的兩家，已出貨關鍵零組件，2025年搶進使用者終端，2026年要切入低軌衛星籌載，未來貢獻營收可望逐漸發酵，2025年營運可望重返成長軌道。