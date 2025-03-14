快訊

下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

家寧母女聯手反擊！ 發布六點聲明反控「Andy公然說謊」

台揚淨值低於股本二分之一 列全額交割

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

衛星通訊廠台揚（2314）被列入「全額交割股」。台揚2024年每股稅後淨損4.55元，台揚14日也公告，因財報顯示淨值於低於股本二分之一，依證交所，規定列為變更方法交易方法。也就是列入全額交割股。

台揚今日上漲0.05元，收30.1元。

台揚2024年稅後淨損11.5億元，較2023年稅後淨損6.2元擴大，每股稅後淨損4.55元，創史上最大虧損。累計2025年前2月營收為1.68億元，年減40.6%，為歷史同期最低。

台揚公告指出，台揚最近期財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一， 依證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事列為變更交易方法，自3月18日起變更。

日前台揚也公告，大股東、法人董事建漢因轉讓超過選任當時所持有股份的二分之一，因此當然解任。

此外，為因應市場競爭及公司長期營運規劃，台揚1月舉行股東臨時會通過私募無擔保轉換公司債，應募人鴻準，根據獨立專家意見書，預期未來轉換後，鴻準約取得一成股權，成為台揚前兩大股東。

台揚指出，引進投資人資金，以能協助維繫市場競爭力、拓展營運規模，及對未來公司維運及獲利成長帶來助益。

近年台揚力圖轉型，日前台揚在法說會上指出，台揚布局開放網路（O-RAN）及低軌衛星多年，目前開放網路設備已打入歐、德、亞洲營運商，樂觀看待後續成長，低軌衛星已切入全球四大低軌衛星營運商中的兩家，已出貨關鍵零組件，2025年搶進使用者終端，2026年要切入低軌衛星籌載，未來貢獻營收可望逐漸發酵，2025年營運可望重返成長軌道。

低軌衛星 股東臨時會

延伸閱讀

中國大陸斷海纜 學者籲川普挺台發展低軌衛星保聯外通訊

國際油價跌逾1% 市場關注關稅戰及俄烏停火

峰源延遲輸入重訊 證交所開罰3萬元

亞馬遜低軌衛星Kuiper 最快明年下半年登台

相關新聞

台股上漲6點收21,968點 台積電下跌6元收959元

13日美股PPI公布低於預期，雖美股下跌，台股14日表現震盪小漲，盤面上權值股表現疲弱，拖累整體上漲動能，以類股來看，則...

外資賣超104億元、賣中信金最多 但竟買超群創7.4萬張

台股14日收21,968.05點，上漲6.37點，三大法人賣超74.85億元， 其中外資賣超104.85億元，連14賣，...

外資連14賣 下週聚焦輝達GTC大會效應

美國總統川普關稅戰烏雲持續籠罩，台股今天跌深反彈，終場小漲6.37點，收在21968.05點，但22000點大關得而復失...

台股本周10悍將 安馳飆35%、4檔今日掛漲停

台股集中市場13日在台積電（2330）一路貼近平盤整理，並再度壓尾收低在959元、下探近半年新低下，盤面倚靠鴻海（231...

台股上漲6.37點 三大法人賣超74.85億元

台股14日勉力穩住盤勢，收在21,968.05點，上漲6.37點，漲幅0.03%，成交量3,343.64億元，三大法人賣...

全市場3檔跌停 材料跌出千金股、振樺電股息7.77元也跌停

台股14日走勢震盪， 全市場僅3檔跌停收盤， 其中，傳產股王材料-KY（4763）重挫至跌停959元， 跌出千金股行列，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。