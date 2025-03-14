外資賣超104億元、賣中信金最多 但竟買超群創7.4萬張

台股14日收21,968.05點，上漲6.37點，三大法人賣超74.85億元， 其中外資賣超104.85億元，連14賣，統計外資買賣超個股發現， 賣超中信金（2891）22,960張最多，連四賣， 但買超群創（3481）74,090張， 居買超個股冠軍，其次是買超台塑（1301）及中鋼（2002）。

台股早盤以21,986.81點開出，盤中高點一度拉至22,074.03點，低點則曾下滑至21,895.9點，終場收在21,968.05點，三大法人賣超74.85億元，包括外資賣超104.85億元，投信買超74.97億元，自營商賣超（合計）44.98億元，其中自營商（自行買賣）買超4.72億元，自營商（避險）賣超49.7億元。

台積電（2330）持續走弱，終場收在959元，下跌6元， 跌幅0.62%，跌破年線；鴻海（2317）、聯發科（2454）收紅，鴻海站回170元，上漲2元，漲幅1.19%；聯發科回到1,400元，上漲10元， 漲幅0.71%；面板股群創收15.6元， 漲幅6.12%。

俄羅斯總統普亭「原則上同意」俄烏30天停火，帶動鋼鐵、散裝、塑化等原物料族群大漲，塑膠類股指數大漲4.49%收盤，台塑收39.95元， 上漲2.7元， 漲幅7.24%，南亞（1303）、台化（1326）同步大漲；油電燃氣類股上漲5.04%，由台塑化（6505）領漲， 收盤漲幅達6%。

另外，散裝、鋼鐵也齊揚，慧洋-KY（2637）收漲停85元，中鋼漲幅2.53%，大成鋼（2027）、第一銅（2009）也大漲。

統計外資賣超前十大個股依序是中信金、聯電、長榮、 群益台灣精選高息、富邦金、華邦電、長榮航、台玻、第一金、元大台灣50等；外資賣超中信金22,960張最高，其次是賣超聯電18,456張，賣超長榮16,876張，長榮航則外資賣超10,814張。

統計外資買超前十大個股依序是群創、台塑、中鋼、新光金、中信中國50正2、大同、大成鋼、中信中國高股息、富邦恒生國企正2、元大滬深300正2等；外資買超台塑31,483張，居買超個股第二名，第三名則是買超中鋼27,647張。

台塑集團中，台塑化、台化、南亞也都獲得外資買超；另外，貨櫃三雄的陽明、萬海也獲得外資買超；鴻海更是同步獲三大法人買超，其中外資買超860張， 投信買超466張， 連14買，自營商買超2,033張，合計三大法人買超3,359張。